Льготы для пенсионеров в транспорте: где нужно платить за проезд в сентябре

Люди на автобусной остановке. Фото: Новини.LIVE

Некоторые категории украинцев имеют право бесплатно пользоваться общественным транспортом. В то же время правила проезда в Украине нередко меняются, поэтому необходимо ознакомиться с действующими нормами, дабы избежать возможных проблем. К перечню льготных категорий граждан относятся пенсионеры. Мы разобрались, в каком транспорте им придется платить за проезд по состоянию на сентябрь 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабинета Министров "О бесплатном проезде пенсионеров в общественном транспорте".

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Платный транспорт для пенсионеров

Государственные льготы распространяются не на все виды транспорта. Пенсионеры по возрасту обслуживаются на платной основе в такси, междугородних автобусах и поездах дальнего следования (плацкартах, купе, спальных вагонах и скоростных поездах "Интерсити").

При этом могут действовать отдельные местные или государственные программы, обеспечивающие пожилым людям доступ к бесплатным поездкам. Об этом следует узнавать непосредственно в органах местного самоуправления.

Где пенсионеры не платят за проезд

Согласно постановлению КМУ, право на льготное обслуживание в общественном транспорте распространяется на пенсионеров по возрасту, которые пользуются:

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пригородными электричками;

трамваями;

троллейбусами;

городскими автобусами на коммунальных маршрутах.

Немало дискуссий вызывает вопрос льготного проезда в маршрутных такси. Обычно речь идет о частных компаниях, которые могут не соглашаться с решениями местных властей относительно бесплатных поездок. Для минимизации финансовых потерь они часто ограничивают количество льготных мест в салоне или устанавливают ограничения по времени.

Если перевозчик требует оплату, необходимо зафиксировать факт нарушения, записать номер транспортного средства и персональные данные водителя, после чего обратиться с жалобой в полицию. Наличие билета станет доказательством того, что пенсионеру пришлось потратить деньги на оплату услуги.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые категории пенсионеров получат всего 25% от выплаты в сентябре 2026 года. Речь идет о лицах, находящихся на полном государственном содержании. В то же время наличие пенсии за особые заслуги предусматривает начисление полного размера финансового обеспечения.

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