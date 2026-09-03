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Главная Экономика Льготы не будет: в каком транспорте пенсионеры должны платить за проезд

Льготы не будет: в каком транспорте пенсионеры должны платить за проезд

Ua ru
3 сентября 2026 11:10
Льготы для пенсионеров в транспорте: где нужно платить за проезд в сентябре
Люди на автобусной остановке. Фото: Новини.LIVE

Некоторые категории украинцев имеют право бесплатно пользоваться общественным транспортом. В то же время правила проезда в Украине нередко меняются, поэтому необходимо ознакомиться с действующими нормами, дабы избежать возможных проблем. К перечню льготных категорий граждан относятся пенсионеры. Мы разобрались, в каком транспорте им придется платить за проезд по состоянию на сентябрь 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабинета Министров "О бесплатном проезде пенсионеров в общественном транспорте".

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Платный транспорт для пенсионеров

Государственные льготы распространяются не на все виды транспорта. Пенсионеры по возрасту обслуживаются на платной основе в такси, междугородних автобусах и поездах дальнего следования (плацкартах, купе, спальных вагонах и скоростных поездах "Интерсити").

При этом могут действовать отдельные местные или государственные программы, обеспечивающие пожилым людям доступ к бесплатным поездкам. Об этом следует узнавать непосредственно в органах местного самоуправления.

Где пенсионеры не платят за проезд

Согласно постановлению КМУ, право на льготное обслуживание в общественном транспорте распространяется на пенсионеров по возрасту, которые пользуются:

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  • пригородными электричками;
  • трамваями;
  • троллейбусами;
  • городскими автобусами на коммунальных маршрутах.

Немало дискуссий вызывает вопрос льготного проезда в маршрутных такси. Обычно речь идет о частных компаниях, которые могут не соглашаться с решениями местных властей относительно бесплатных поездок. Для минимизации финансовых потерь они часто ограничивают количество льготных мест в салоне или устанавливают ограничения по времени.

Если перевозчик требует оплату, необходимо зафиксировать факт нарушения, записать номер транспортного средства и персональные данные водителя, после чего обратиться с жалобой в полицию. Наличие билета станет доказательством того, что пенсионеру пришлось потратить деньги на оплату услуги.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые категории пенсионеров получат всего 25% от выплаты в сентябре 2026 года. Речь идет о лицах, находящихся на полном государственном содержании. В то же время наличие пенсии за особые заслуги предусматривает начисление полного размера финансового обеспечения.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие мобильные тарифы могут выгодно подключить пенсионеры в сентябре. Киевстар, Vodafone и lifecell предлагают абонентам пакеты услуг на любой кошелек. Мы узнали об актуальных ценах и наполнении тарифных планов.

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Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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