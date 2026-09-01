В Киеве вернут бесплатный проезд для школьников: как воспользоваться льготой

Люди на остановке общественного транспорта в Киеве. Фото: Новини.LIVE

С 1 сентября учащиеся общеобразовательных школ Киева вновь получат право на бесплатный проезд в столичном коммунальном транспорте. Льгота распространяется на метро, автобусы, троллейбусы, трамваи, фуникулер и городскую электричку. Для бесплатной поездки школьнику необходимо иметь ученический проездной и обязательно предъявить его при входе в транспорт.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передают Новини.LIVE.

Реклама

Как воспользоваться льготой

Для получения льготы ученик должен иметь действующий ученический проездной билет. При входе в транспорт его необходимо прокомпостировать.

Оформить электронный ученический проездной или продлить срок его действия можно через приложение "Київ Цифровий" из профиля, подтвержденного через "Дію" или BankID.

Цифровой ученический проездной можно создать бесплатно. Он станет доступен после того, как учебное заведение подтвердит данные школьника.

Читайте также:

Сколько стоит пластиковый проездной

По желанию родители могут заказать для ребенка пластиковый ученический билет. Его стоимость составляет 120 грн, а изготовление может занять до одного месяца. При этом пластиковый и цифровой ученические билеты имеют одинаковый номер и общий баланс.

Если ребенок потерял пластиковую карту, ее можно сразу заблокировать в настройках приложения. Это поможет предотвратить использование билета посторонними лицами.

Если школьник перешел в другую школу или класс, а также в случае истечения срока действия билета, в приложении необходимо оформить новый ученический билет.

Как добавить билет на смартфон ребенка

Пользоваться льготным проездом может непосредственно ученик со своего смартфона.

Поэтому после оформления билета родителям нужно передать ребенку его номер и PIN-код, чтобы школьник смог добавить ученический билет к своей учетной записи в приложении.

Для удобства ученик может активировать создание QR-билетов в быстром доступе. В таком случае их можно будет генерировать непосредственно с главного экрана приложения.

Школьник может создать до 5 QR-билетов в течение 30 минут и до 20 QR-билетов в день.

Родители могут контролировать поездки ребенка

В "Київ Цифровий" также предусмотрена функция родительского контроля.

Ученик может разрешить одному из родителей просматривать информацию о своих поездках.

Для этого в настройках ученического билета нужно указать номер телефона одного из родителей и предоставить соответствующее разрешение.

После активации функции родители будут получать уведомления о каждой валидации школьного билета и смогут просматривать историю передвижений ребенка в собственном приложении "Київ Цифровий".

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кто имеет право бесплатно ездить в общественном транспорте по состоянию на сентябрь 2026 года. Льготы распространяются на троллейбусы, трамваи, электрички, пригородные автобусные маршруты и другой городской наземный транспорт. Для маршрутных такси ситуация отличается.

Также Новини.LIVE писали, в каком транспорте пенсионеры могут не платить за проезд. По общему правилу, для подтверждения права на льготу необходимо иметь пенсионное удостоверение или соответствующую справку. В отдельных случаях может понадобиться электронный билет.