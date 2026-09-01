У Києві повернуть безоплатний проїзд для школярів: як скористатися пільгою

Люди на зупинці громадського транспорту у Києві. Фото: Новини.LIVE

Із 1 вересня учні загальноосвітніх шкіл Києва знову отримають право на безоплатний проїзд у столичному комунальному транспорті. Пільга поширюється на метро, автобуси, тролейбуси, трамваї, фунікулер і міську електричку. Для безплатної поїздки школяреві необхідно мати учнівський проїзний та обов’язково завалідувати його під час входу в транспорт.

Про це повідомила пресслужба КМДА, передають Новини.LIVE.

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Як скористатися пільгою

Для користування пільгою учень повинен мати чинний учнівський проїзний квиток. Під час входу в транспорт його необхідно завалідувати.

Оформити електронний учнівський або продовжити термін його дії можна через застосунок "Київ Цифровий" із профілю, який підтверджено через "Дію" або BankID.

Цифровий учнівський можна створити безоплатно. Він стане доступним після того, як навчальний заклад підтвердить дані школяра.

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Скільки коштує пластиковий квиток

За бажанням батьки можуть замовити для дитини пластиковий учнівський квиток. Його вартість становить 120 грн, а виготовлення може тривати до одного місяця. При цьому пластиковий і цифровий учнівські мають однаковий номер та спільний баланс.

Якщо дитина загубила пластикову картку, її можна одразу заблокувати через налаштування застосунку. Це допоможе запобігти використанню квитка сторонніми особами.

Якщо школяр перейшов до іншої школи або класу, а також у разі завершення терміну дії квитка, у застосунку потрібно оформити новий учнівський.

Як додати квиток на смартфон дитини

Користуватися пільговим проїздом може безпосередньо учень зі свого смартфона.

Тому після оформлення квитка батькам потрібно передати дитині його номер і PIN-код, щоб школяр зміг додати учнівський до власного акаунта в застосунку.

Для зручності учень може активувати створення QR-квитків у швидкому доступі. У такому разі їх можна буде генерувати безпосередньо з головного екрана застосунку.

Школяр може створити до 5 QR-квитків протягом 30 хвилин і до 20 QR-квитків на день.

Батьки можуть контролювати поїздки дитини

У "Київ Цифровий" також передбачена функція батьківського контролю.

Учень може дозволити одному з батьків переглядати інформацію про свої поїздки.

Для цього в налаштуваннях учнівського квитка потрібно вказати номер телефону одного з батьків і надати відповідний дозвіл.

Після активації функції батьки отримуватимуть сповіщення про кожну валідацію учнівського квитка та зможуть переглядати історію пересувань дитини у власному застосунку "Київ Цифровий".

Раніше Новини.LIVE розповідали, хто має право безплатно їздити у громадському транспорті станом на вересень 2026 року. Пільги поширюються на тролейбуси, трамваї, електрички, приміські автобусні маршрути та інший міський наземний транспорт. Для маршрутних таксі ситуація відрізняється.

Також Новини.LIVE писали, у якому транспорті пенсіонери можуть не платити за проїзд. За загальним правилом, для підтвердження права на пільгу потрібно мати пенсійне посвідчення або відповідну довідку. В окремих випадках може знадобитися електронний квиток.