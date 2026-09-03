Пільги для пенсіонерів у транспорті: де потрібно платити за проїзд у вересні

Люди на автобусній зупинці. Фото: Новини.LIVE

Деякі категорії українців мають право безплатно користуватися громадським транспортом. Водночас правила проїзду в Україні нерідко змінюються, тому необхідно ознайомитися з чинними нормами для уникнення потенційних проблем. До переліку пільгових категорій громадян відносять пенсіонерів. Ми розібралися, у якому транспорті їм доведеться платити за проїзд станом на вересень 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабінету Міністрів "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".

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Платний транспорт для пенсіонерів

Державні пільги поширюються не на всі види транспорту. Пенсіонерів за віком обслуговують платно в таксі, міжміських автобусах і потягах далекого сполучення (плацкарти, купе, спальні вагони та швидкісні поїзди "Інтерсіті").

При цьому можуть діяти окремі місцеві або державні програми, які забезпечать людей похилого віку доступом до безплатних поїздок. Про них варто дізнаватися безпосередньо в органах місцевого самоврядування.

Де пенсіонери не платять за проїзд

Згідно з постановою КМУ, право на пільгове обслуговування у громадському транспорті поширюється на пенсіонерів за віком, які користуються:

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приміськими електричками;

трамваями;

тролейбусами;

міськими автобусами на комунальних маршрутах.

Чимало дискусій викликає питання пільгового перевезення у маршрутних таксі. Зазвичай йдеться про приватні компанії, які можуть не погоджуватися з рішеннями місцевої влади стосовно безплатних поїздок. Для мінімізації фінансових втрат вони часто обмежують кількість пільгових місць у салоні чи встановлюють ліміти на години.

Якщо перевізник вимагає плату, необхідно зафіксувати факт порушення, зберегти номер транспортного засобу і персональні дані водія, після чого звернутися зі скаргою до поліції. Наявність квитка стане доказом того, що пенсіонеру довелося витратити кошти на оплату послуги.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що деякі категорії пенсіонерів отримають всього 25% від виплати у вересні 2026 року. Йдеться про осіб, які перебувають на повному державному утриманні. Водночас наявність пенсії за особливі заслуги передбачає нарахування повного розміру фінансового забезпечення.

Також Новини.LIVE розповідали, які мобільні тарифи можуть вигідно підключити пенсіонери у вересні. Київстар, Vodafone та lifecell забезпечують абонентів пакетами послуг на різний гаманець. Ми дізналися про актуальні ціни та наповнення тарифних планів.