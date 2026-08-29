Вигідні тарифні плани Київстару, Vodafone та lifecell: що обрати пенсіонерам у вересні

Жінка з телефоном у руках. Фото: Новини.LIVE

Українські мобільні оператори пропонують абонентам тарифні плани на різний гаманець. Пенсіонери можуть обрати пакет послуг від Київстару, Vodafone чи lifecell, скориставшись спеціальними пропозиціями. Здебільшого вони характеризуються нижчими цінами, але достатнім наповненням. Ми дізналися, що доступно пенсіонерам у вересні 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які тарифні плани Київстару, Vodafone та lifecell можуть підключити люди похилого віку.

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Тарифний план Київстару

Мобільний оператор давно запустив пакет послуг, орієнтований виключно на людей від 60 років та осіб з інвалідністю. Пропозиція доступна для підключення в магазині Київстару після пред’явлення паспорта, ідентифікаційного коду і посвідчення, а також за допомогою функціоналу Дії.

Вартість тарифного плану "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" — 220 грн/міс. За свої гроші абоненти отримують 10 ГБ трафіку (з них 8 ГБ у роумінгу), безлім у мережі, 100 хвилин на розмови по Україні, 100 SMS, Київстар ТБ Легкий і Домашній Інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с.

Додатково можна активувати одну Суперсилу на вибір: "Є зв'язок", Helsi, 300 хвилин на інші мережі та за кордон, WOG, "Відео на ходу", "Соцмережі та месенджери", 5 ГБ у роумінгу.

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Тарифний план lifecell

Пенсіонерам і громадянам України від 55 років надали для підключення пакет послуг "Турбота" вартістю 190 грн/міс. Він включає:

20 ГБ трафіку;

безлім на дзвінки у мережі;

1000 хвилин на розмови по Україні;

безліміт на застосунки (YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger, X та інші).

Додатково абонентам обіцяли не змінювати ціну до 31 грудня 2027 року, навіть якщо інші пропозиції мобільного оператора подорожчають відповідно до ринкової ситуації.

Тарифний план Vodafone

Компанія не запустила окремого тарифного плану лише для пенсіонерів, однак люди похилого віку можуть підключити один із найдешевших пакетів послуг — Flexx GO. Стандартна вартість обслуговування перебуває на рівні 350 грн/міс., а в разі перенесення мобільного номера в мережу — 280 грн/міс.

Наповнення включає безлімітний трафік на 45 застосунків (після 30 ГБ обмеження швидкості до 1,5 Мбіт/с) і користування інтернетом, 15 ГБ у роумінгу, необмежену кількість хвилин на розмови в мережі, 1000 хвилин на вихідні дзвінки, 150 SMS.

Додатково в межах акції "ХОТ" при перенесенні номера до Vodafone клієнти отримують 500 хвилин для використання в Україні та ЄС плюс 5 ГБ трафіку на території Європейського Союзу. Послуги надаються протягом перших 12 місяців обслуговування.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що Київстар запустив тарифний план лише "для обраних". Мешканці житлового комплексу "Республіка" в Києві можуть підключити Домашній Інтернет на швидкості до 8 Гбіт/с. Вартість протягом трьох місяців — 1000 грн, а стандартна ціна перебуває на рівні 2 000 грн/міс.

Також Новини.LIVE розповідали, що зміниться для абонентів Київстару з 1 вересня. По-перше, клієнти двох тарифних планів отримають більше хвилин на розмови та SMS. По-друге, послуга YouTube Premium коштуватиме 159 грн/міс. По-третє, зміниться назва сервісу "Пауза поки в роумінгу".