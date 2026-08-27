Київстар запустив унікальний тарифний план: скільки він коштує і кому доступний

Магазин Київстару в Києві. Фото: Новини.LIVE

Популярний в Україні мобільний оператор запустив новий тарифний план для деяких абонентів. Київстар запропонував пакет послуг "Максимальний" для користувачів Домашнього Інтернету. Але підключити його станом на кінець серпня 2026 року зможуть небагато клієнтів — лише мешканці житлового комплексу "Республіка" в Києві.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

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Новий тарифний план від Київстару

Для розвитку інфраструктури Домашнього Інтернету компанія запропонувала абонентам доступ до фіксованого трафіку на швидкості до 8 Гбіт/с. Цього вистачить на роботу кількох пристроїв без затримок, здійснення відеодзвінків, перегляд 4K- та 8K-контенту, користування хмарним сервісом та онлайн-геймінг.

"Висока пропускна здатність також забезпечує швидке завантаження великих файлів і створює додатковий запас швидкості для майбутніх цифрових потреб. Запуск швидкості до 8 Гбіт/с став першим етапом тестування", — пояснили в компанії.

Підключити тарифний план "Максимальний" зможуть лише мешканці ЖК "Республіка" в Києві. Вони першими випробують швидкість до 8 Гбіт/с і допоможуть Київстару отримати практичний досвід для подальшого масштабування технології. Залежно від результатів компанія розглядатиме перспективи розширення послуги для більшої кількості абонентів.

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Протягом перших трьох місяців обслуговування клієнти отримують знижку 50% і зможуть платити 1000 грн за користування тарифним планом. А стандартна ціна — 2 000 грн на місяць. За такі гроші абоненти отримають:

швидкість до 8 Гбіт/с;

послугу "Тиждень довіри";

послугу "Статична IP-адреса".

Додатково можна підключити одну Суперсилу на вибір, однак наразі доступна лише одна опція — Київстар ТБ (понад 400 телеканалів, бібліотека фільмів/серіалів/мультфільмів/шоу). Варто переконатися, що вдома стоїть сучасний Wi-Fi-роутер 6/6E і вище. Лише такі пристрої здатні забезпечити коректну роботу швидкості 8 ГБ.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що зміниться для абонентів Київстару з 1 вересня 2026 року. Компанія забезпечить клієнтів більшим наповненням у кількох тарифних планах. Додатково зросте вартість послуги YouTube Premium, а сервіс "Пауза поки в роумінгу" стане доступним на території України.

Також Новини.LIVE розповідали, що вигідно підключити від Київстару, Vodafone та lifecell у вересні. Мобільні оператори пропонують українцям вигідні пакети послуг на різний гаманець. Ми розібралися, за який тарифний план не доведеться переплачувати, враховуючи його наповнення.