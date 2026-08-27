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Главная Экономика Тарифный план от Киевстара "для избранных": кто может подключить

Тарифный план от Киевстара "для избранных": кто может подключить

Ua ru
27 августа 2026 19:10
Киевстар запустил уникальный тарифный план: сколько он стоит и кому доступен
Магазин Киевстара в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Популярный мобильный оператор в Украине запустил новый тарифный план для некоторых абонентов. Киевстар предложил пакет услуг "Максимальный" пользователям Домашнего Интернета. Но подключить его по состоянию на конец августа 2026 смогут немного клиентов — только жители комплекса "Республика" в Киеве.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.

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Новый тарифный план от Киевстара

Для развития инфраструктуры Домашнего Интернета компания предложила абонентам доступ к фиксированному трафику на скорости до 8 Гбит/с. Этого хватит на работу нескольких устройств без задержек, видеовызовы, просмотр 4K- и 8K-контента, пользование облачным сервисом и онлайн-гейминг.

"Высокая пропускная способность также обеспечивает быструю загрузку больших файлов и создает дополнительный запас скорости для будущих цифровых потребностей. Запуск скорости до 8 Гбит/с стал первым этапом тестирования", — пояснили в компании.

Подключить тарифный план "Максимальный" смогут только жители ЖК "Республика" в Киеве. Они первыми опробуют скорость до 8 Гбит/с и помогут Киевстару получить практический опыт для дальнейшего масштабирования технологии. В зависимости от результатов, компания будет рассматривать перспективы расширения услуги для большего количества абонентов.

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На первые три месяца обслуживания клиенты получают скидку 50% и смогут платить 1000 грн за пользование тарифным планом. А стандартная цена — 2 000 грн в месяц. За такие деньги абоненты получат:

  • скорость до 8 Гбит/с;
  • услугу "Неделя доверия";
  • услугу "Статичный IP-адрес".

Дополнительно можно подключить одну Суперсилу на выбор, но пока доступна лишь одна опция — Киевстар ТВ (более 400 телеканалов, библиотека фильмов/сериалов/мультфильмов/шоу). Следует убедиться, что дома стоит современный Wi-Fi-роутер 6/6E и выше. Только такие устройства способны обеспечить корректную работу скорости 8 ГБ.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что изменится для абонентов Киевстара с 1 сентября 2026 года. Компания снабдит клиентов большим наполнением в нескольких тарифных планах. Дополнительно увеличится стоимость услуги YouTube Premium, а сервис "Пауза пока в роуминге" станет доступен на территории Украины.

Также Новини.LIVE рассказывали, что выгодно подключить от Киевстара, Vodafone и lifecell в сентябре. Мобильные операторы предлагают украинцам выгодные пакеты услуг на разный кошелек. Мы разобрались, за какой тарифный план не придется переплачивать, учитывая его наполнение.

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Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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