Тарифные планы Киевстара, Vodafone и lifecell: какие варианты самые выгодные в сентябре

Девушка с телефоном у руках. Фото: Новини.LIVE

Мобильные операторы Украины предлагают абонентам тарифные планы на любой кошелек. В зависимости от индивидуальных потребностей можно выбрать пакет услуг с большим количеством минут для разговоров, скоростным домашним интернетом или значительным объемом трафика. Мы разобрались, какие тарифные планы от Киевстара, Vodafone и lifecell будут наиболее выгодными для подключения в сентябре 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на какие тарифные планы стоит обратить внимание украинцам.

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Тарифный план Киевстара

Оптимальное соотношение между ценой и предоставляемыми услугами — в тарифном плане "ВСЕ РАЗОМ Перевага". Он стоит 250 грн/мес., а для новых пользователей домашнего интернета от Киевстара — 200 грн в течение трех месяцев обслуживания. В пакет входит:

Киевстар ТВ;

20 ГБ трафика (из них 8,1 ГБ в роуминге);

1 200 минут на звонки по Украине;

безлимит в сети после исчерпания пакетных минут;

домашний интернет со скоростью до 100 Мбит/с.

"Подключить тариф можно, если вы еще не пользуетесь Домашним Интернетом. Сначала проверьте покрытие. Если покрытие есть, оставьте заявку, и мы перезвоним, чтобы согласовать детали подключения", — пояснили в компании.

Тарифный план Vodafone

Выгодным можно назвать пакет услуг GigaCombo за 350 грн/мес. При этом стоимость снижается до 250 грн на полгода для абонентов, которые впервые подключили тарифный план Vodafone, сменили его или перенесли мобильный номер в сеть.

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За свои деньги пользователи получат безлимитный трафик (после 50 ГБ ограничение скорости до 0,8 Мбит/с), 11 ГБ в роуминге, безлимитный домашний интернет со скоростью до 1 Гбит/с, неограниченное количество минут на разговоры в сети, 500 минут на звонки по Украине и в ЕС, ТВ-каналы от Vodafone TV, 50 минут на звонки в страны ЕС и между ними.

Тарифный план lifecell

Одним из самых выгодных вариантов для абонентов является пакет услуг "Лайфсет М" за 175 грн/мес. Он предусматривает достаточное количество услуг, в частности:

домашний интернет со скоростью до 1 Гбит/с;

25 ГБ трафика (из них 4 ГБ доступны для использования в ЕС);

lifecell TV;

1 300 минут на все номера по Украине;

безлимит в сети после исчерпания пакетных минут.

Важным преимуществом тарифного плана является фиксация стоимости до конца 2027 года. То есть после подключения не придется беспокоиться, что в скором времени цена повысится. Даже если другие предложения lifecell будут дорожать, пакет услуг "Лайфсет М" изменения не затронут.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что Киевстар запустил новую полезную услугу для абонентов. Она называется "SIM для путешествий" и предназначена для использования мобильного трафика в роуминге без переплат за другие услуги. Необходимо лишь заказать и подключить eSIM на свой номер.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие тарифные планы не подорожают до конца 2027 года. Мобильный оператор lifecell предоставил клиентам пакеты услуг с фиксированными ценами. То есть после подключения можно быть уверенным в сохранении текущей стоимости на срок более года.