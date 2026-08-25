Тарифні плани Київстару, Vodafone та lifecell: які варіанти найвигідніші у вересні

Дівчина з телефоном у руках. Фото: Новини.LIVE

Мобільні оператори України пропонують абонентам тарифні плани на різний гаманець. Залежно від індивідуальних потреб можна обрати пакет послуг із великою кількістю хвилин для розмов, швидкісним домашнім інтернетом або значним обсягом трафіку. Ми розібралися, що буде найвигідніше для активації від Київстару, Vodafone та lifecell у вересні 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на які тарифні плани звернути увагу українцям.

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Тарифний план Київстару

Оптимальне співвідношення між ціною і наданими послугами — в тарифному плані "ВСЕ РАЗОМ Перевага". Він коштує 250 грн/міс., а для нових користувачів домашнього інтернету від Київстару — 200 грн протягом трьох місяців обслуговування. У пакет входить:

Київстар ТБ;

20 ГБ трафіку (з них 8,1 ГБ у роумінгу);

1 200 хвилин на дзвінки по Україні;

безлім у мережі після закінчення пакетних хвилин;

домашній інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с.

"Підключити тариф можна, якщо ви ще не користуєтеся Домашнім Інтернетом. Спершу перевірте покриття. Якщо покриття є, залиште заявку і ми перетелефонуємо, щоб узгодити деталі підключення", — пояснили в компанії.

Тарифний план Vodafone

Вигідним можна назвати пакет послуг GigaCombo за 350 грн/міс. При цьому вартість знижується до 250 грн на пів року для абонентів, які вперше підключили тарифний план Vodafone, змінили його або перенесли мобільний номер у мережу.

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За свої гроші користувачі отримають безлімітний трафік (після 50 ГБ обмеження швидкості до 0,8 Мбіт/с), 11 ГБ у роумінгу, безлімітний домашній інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с, необмежену кількість хвилин на розмови в мережі, 500 хвилин на дзвінки по Україні та в ЄС, ТБ-канали з Vodafone TV, 50 хвилин на дзвінки в країни ЄС і між ними.

Тарифний план lifecell

Одним із найвигідніших варіантів для абонентів є пакет послуг "Лайфсет М" за 175 грн/міс. Він передбачає достатнє наповнення, зокрема:

домашній інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с;

25 ГБ трафіку (з них 4 ГБ доступні для використання в ЄС);

lifecell TV;

1 300 хвилин на всі номери по Україні;

безлім у мережі після закінчення пакетних хвилин.

Важливою перевагою тарифного плану є фіксація вартості до кінця 2027 року. Тобто після підключення не доведеться хвилюватися, що незабаром ціна підвищиться. Навіть якщо інші пропозиції lifecell будуть дорожчати, пакет послуг "Лайфсет М" зміни не торкнуться.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що Київстар запустив нову корисну послугу для абонентів. Вона має назву "SIM для подорожей" і призначена для користування мобільним трафіком у роумінгу без переплат за інші послуги. Необхідно лише замовити і підключити eSIM на свій номер.

Також Новини.LIVE розповідали, які тарифні плани не подорожчають до кінця 2027 року. Мобільний оператор lifecell забезпечив клієнтів пакетами послуг із фіксованими цінами. Тобто після підключення можна бути впевненим у збереженні поточної вартості на понад рік.