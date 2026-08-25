Київстар знизить ціни на 20-50%: хто може отримати знижки на тарифні плани

Хлопець розмовляє по телефону. Фото: Новини.LIVE

Київстар запропонував абонентам вигідні знижки на тарифні плани. Користувачі послуг можуть заощадити від 20% до 50% на оплаті популярних пакетів послуг. Для цього необхідно купити мобільний телефон, що підтримує 4G або 5G, у період дії акції. Ми розібралися, які умови треба виконати для зниження вартості обслуговування.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

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На які тарифні плани діють знижки

Мобільний оператор оголосив про початок акції, в межах якої надається знижка на кілька оплат тарифних планів. Пропозиція буде актуальна до 31 березня 2027 року включно — до цієї дати необхідно купити смартфон в інтернет-магазині чи фізичному магазині Київстару, а також підключити один із обраних пакетів послуг.

Знижки поширюються на:

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ВСЕ РАЗОМ Легкий чи ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт (повна вартість — 450 і 370 грн/міс. відповідно) — до 20%;

ВСЕ РАЗОМ Крутий, ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт чи ВСЕ РАЗОМ Топовий Контракт (повна вартість — 550, 450 і 750 грн/міс. відповідно) — до 50%.

"Акція не діє на тарифи, підключені під час перенесення мобільного номера від іншого оператора, а також на тарифи передплати Все разом для клієнтів, які користуються Домашнім Інтернетом Київстар", — пояснили в компанії.

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Коли почне діяти знижка

Це залежить від індивідуальних обставин. Наприклад, якщо абонент уже користується потрібним тарифним планом, знижка почне застосовуватися з наступної оплати — для абонентів передплати, або наступного дня -0 для клієнтів контракту.

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В разі зміни пакета послуг на акційний з одночасним підключенням знижки вона запрацює одразу. При переході з передплати на контракт вигідна ціна буде застосовуватися з наступної оплати.

А якщо клієнт активував новий стартовий пакет або перейшов із контракту на передплату, знижка запрацює з другого списання платежу, оскільки перший вже включений у вартість стартового пакета.

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Варто розуміти, що вигода не безстрокова: для тарифних планів передплати знижка діятиме всього на шість оплат, для контрактних — до семи місяців. У разі повернення мобільного телефону в магазин або підключення іншого пакета послуг знижка автоматично відключиться.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що Київстар оновив лінійку тарифних планів для корпоративних абонентів. Клієнти можуть отримати знижку 50% на 12 місяців обслуговування. Вигода поширюється на пакети для керування пристроями через мобільну мережу.

Також Новини.LIVE розповідали, що абонентів Київстару переведуть на інші тарифні плани з 1 вересня. При цьому вартість обслуговування не зміниться, а для декого навіть зменшиться. Ми розібралися, кому слід готуватися до оновлення найближчим часом.