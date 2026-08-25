Киевстар снизит цены на 20-50%: кто может получить скидки на тарифные планы

Парень разговаривает по телефону. Фото: Новини.LIVE

Киевстар предложил абонентам выгодные скидки на тарифные планы. Пользователи могут сэкономить от 20% до 50% на оплате популярных пакетов услуг. Для этого необходимо купить мобильный телефон, поддерживающий 4G или 5G, в период действия акции. Мы разобрались, какие условия следует выполнить для снижения стоимости обслуживания.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.

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На какие тарифные планы действуют скидки

Мобильный оператор объявил о начале акции, в рамках которой предоставляется скидка на несколько оплат тарифных планов. Предложение будет актуально до 31 марта 2027 года включительно — к этой дате необходимо купить смартфон в интернет-магазине или физическом магазине Киевстара, а также подключить один из выбранных пакетов услуг.

Скидки распространяются на:

ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий или ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий Контракт (полная стоимость — 450 и 370 грн/мес. соответственно) — до 20%;

ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой, ВСЕ ВМЕСЕ Крутой Контракт или ВСЕ ВМЕСТЕ Топовый Контракт (полная стоимость — 550, 450 и 750 грн/мес. соответственно) — до 50%.

"Акция не действует на тарифы, подключенные при переносе мобильного номера от другого оператора, а также на тарифы подписки Все вместе для клиентов, пользующихся Домашним Интернетом от Киевстара", — пояснили в компании.

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Когда начнет действовать скидка

Это зависит от индивидуальных обстоятельств. Например, если абонент уже пользуется нужным тарифным планом, скидка начнет применяться со следующей оплаты — для абонентов подписки, или на следующий день — для клиентов контракта.

В случае смены пакета услуг на акционный с одновременным подключением скидки она заработает сразу. При переходе с подписки на контракт выгодная цена будет применяться со следующей оплаты.

Если же клиент активировал новый стартовый пакет или перешел из контракта на подписку, скидка заработает со второго списания платежа, поскольку первый уже включен в стоимость стартового пакета.

Следует понимать, что выгода не бессрочна: для тарифных планов подписки скидка будет действовать всего на шесть оплат, для контрактных — до семи месяцев. При возвращении мобильного телефона в магазин или подключении другого пакета услуг скидка автоматически отключится.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что Киевстар обновил линейку тарифных планов для корпоративных абонентов. Клиенты могут получить скидку 50% на 12 месяцев обслуживания. Выгода распространяется на пакеты для управления устройствами через мобильную сеть.

Также Новини.LIVE рассказывали, что абоненов Киевстара переведут на другие тарифные планы с 1 сентября. При этом стоимость обслуживания не изменится, а для некоторых клиентов даже уменьшится. Мы разобрались, кому следует готовиться к обновлению в ближайшее время.