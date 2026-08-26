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Главная Экономика Киевстар предупредил об изменениях с 1 сентября: кого коснутся

Киевстар предупредил об изменениях с 1 сентября: кого коснутся

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2026 16:10
Тарифные планы Киевстара и цены на услуги: что изменится для абонентов в сентябре
Сотрудники Киевстара и клиентка. Фото: Google Maps

В начале сентября 2026 года абонентов Киевстара ждут изменения в условиях обслуживания. Они коснутся обновления количества минут для разговоров и сообщений в отдельных тарифных планах, пересмотра стоимости YouTube Premium и полезной услуги "Пауза пока в роуминге". Мы разобрались, что подготовил мобильный оператор для своих клиентов в сентябре.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что изменится для абонентов Киевстара с 1 сентября 2026 года.

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Больше минут и SMS

Клиенты компании, перенесшие мобильный номер в сеть Киевстара, смогут пользоваться большим количеством минут и SMS. Речь идет о наполнении только двух тарифных планов:

  • ВСЕ РАЗОМ Легкий — 1 000 минут и 1000 SMS вместо 300 минут и 300 SMS;
  • ВСЕ РАЗОМ Крутий — 1 200 минут и 1200 SMS вместо 600 минут и 600 SMS.

С 1 сентября новые условия начнут действовать для контрактных абонентов, а также лиц, которые одновременно пользуются мобильной связью и Домашним Интернетом от Киевстара. Для клиентов предоплаты обновление состоится со следующего списания денег за тарифный план, наступившего после 2 сентября.

Услуга YouTube Premium

Пользователи сервиса будут оплачивать его ежемесячно в день, соответствующий дате, когда была активирована услуга YouTube Premium. К примеру, если подключение произошло 15 числа, то сумму будут списывать не ровно через 4 недели, а именно 15 числа каждого месяца.

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"Со 2 сентября обновится также стоимость YouTube Premium — она будет составлять 159 грн/мес. Другие условия не изменятся. Вы можете подключить эту и другие услуги, а также удобно управлять ими, в приложении "Мой Киевстар", — уточнили на официальном сайте компании.

Услуга "Пауза пока в роуминге"

Она необходима для временной деактивации номера телефона за границей, если планируется использовать сервисы местного оператора. Со 2 сентября название сменится на "Зручна пауза", и самое главное — подключение станет доступным не только в роуминге, но и на территории Украины.

Для абонентов, заказавших услугу, прекращается начисление оплаты за тарифный план, отключается возможность совершения исходящих вызовов/SMS и использования мобильного трафика. Все входящие звонки и информационные SMS переадресовываются на другой номер.

Дополнительно Киевстар расширит перечень стран, на чьи номера будет действовать переадресация: список пополнится комбинациями Гваделупы, Исландии, Кипра, Лихтенштейна, Мальты, Мартиники и Французской Гвианы. Остальных условий и стоимости пакетов изменения не коснутся.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие тарифные планы выгодно подключить украинцам в сентябре 2026 года. Киевстар, Vodafone и lifecell предлагают абонентам пакеты услуг с разным наполнением. Мы сравнили цены мобильных операторов и выяснили, где связь наиболее бюджетная.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Киевстар предложил скидки 20% и 50% на оплату нескольких тарифных планов. Однако для понижения стоимости обслуживания необходимо выполнить важное условие. Абоненты должны купить мобильный телефон до 31 марта 2027 года включительно.

Киевстар услуги мобильный оператор номер телефона мобильная связь
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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