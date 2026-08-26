Тарифные планы Киевстара и цены на услуги: что изменится для абонентов в сентябре

Сотрудники Киевстара и клиентка. Фото: Google Maps

В начале сентября 2026 года абонентов Киевстара ждут изменения в условиях обслуживания. Они коснутся обновления количества минут для разговоров и сообщений в отдельных тарифных планах, пересмотра стоимости YouTube Premium и полезной услуги "Пауза пока в роуминге". Мы разобрались, что подготовил мобильный оператор для своих клиентов в сентябре.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что изменится для абонентов Киевстара с 1 сентября 2026 года.

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Больше минут и SMS

Клиенты компании, перенесшие мобильный номер в сеть Киевстара, смогут пользоваться большим количеством минут и SMS. Речь идет о наполнении только двух тарифных планов:

ВСЕ РАЗОМ Легкий — 1 000 минут и 1000 SMS вместо 300 минут и 300 SMS;

ВСЕ РАЗОМ Крутий — 1 200 минут и 1200 SMS вместо 600 минут и 600 SMS.

С 1 сентября новые условия начнут действовать для контрактных абонентов, а также лиц, которые одновременно пользуются мобильной связью и Домашним Интернетом от Киевстара. Для клиентов предоплаты обновление состоится со следующего списания денег за тарифный план, наступившего после 2 сентября.

Услуга YouTube Premium

Пользователи сервиса будут оплачивать его ежемесячно в день, соответствующий дате, когда была активирована услуга YouTube Premium. К примеру, если подключение произошло 15 числа, то сумму будут списывать не ровно через 4 недели, а именно 15 числа каждого месяца.

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"Со 2 сентября обновится также стоимость YouTube Premium — она будет составлять 159 грн/мес. Другие условия не изменятся. Вы можете подключить эту и другие услуги, а также удобно управлять ими, в приложении "Мой Киевстар", — уточнили на официальном сайте компании.

Услуга "Пауза пока в роуминге"

Она необходима для временной деактивации номера телефона за границей, если планируется использовать сервисы местного оператора. Со 2 сентября название сменится на "Зручна пауза", и самое главное — подключение станет доступным не только в роуминге, но и на территории Украины.

Для абонентов, заказавших услугу, прекращается начисление оплаты за тарифный план, отключается возможность совершения исходящих вызовов/SMS и использования мобильного трафика. Все входящие звонки и информационные SMS переадресовываются на другой номер.

Дополнительно Киевстар расширит перечень стран, на чьи номера будет действовать переадресация: список пополнится комбинациями Гваделупы, Исландии, Кипра, Лихтенштейна, Мальты, Мартиники и Французской Гвианы. Остальных условий и стоимости пакетов изменения не коснутся.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие тарифные планы выгодно подключить украинцам в сентябре 2026 года. Киевстар, Vodafone и lifecell предлагают абонентам пакеты услуг с разным наполнением. Мы сравнили цены мобильных операторов и выяснили, где связь наиболее бюджетная.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Киевстар предложил скидки 20% и 50% на оплату нескольких тарифных планов. Однако для понижения стоимости обслуживания необходимо выполнить важное условие. Абоненты должны купить мобильный телефон до 31 марта 2027 года включительно.