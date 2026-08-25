Киевстар предупредил украинцев об изменениях в роуминге: где автоматически заблокируют мобильный интернет

Киевстар меняет правила роуминга: кому заблокируют интернет
С 26 августа абоненты Киевстара с тарифами предоплаты и "Все вместе" не смогут автоматически пользоваться мобильным интернетом в странах с самым дорогим роумингом. Чтобы выйти в интернет в таких странах, потребуется самостоятельно разблокировать доступ.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию Киевстара.
Речь идет об услуге "Блокировка интернет-роуминга в странах с высокими тарифами". Ее будут подключать автоматически и без дополнительной платы. Оператор делает это для того, чтобы не допустить ситуаций, когда телефон начинает использовать дорогой мобильный интернет без ведома абонента.
Что изменится
Если человек находится в стране 4-й или 5-й зоны роуминга, мобильный интернет будет заблокирован, пока абонент сам не подтвердит его разблокировку.
Сделать это можно:
- в приложении "Мой Киевстар";
- по USSD-запросу *106*30*0#.
Для абонентов, которые уже находятся в странах 4-й или 5-й зон, блокировка начнет действовать именно 26 августа. Для остальных абонентов предоплаты услугу будут подключать постепенно в течение месяца.
В каких странах заблокируют интернет
К 4-й зоне роуминга относятся, в частности:
- Белиз;
- Бенин;
- Боливия;
- Ботсвана;
- Буркина-Фасо;
- Венесуэла;
- Габон;
- Гана;
- Гвинея;
- Гернси;
- Гуам;
- Кабо-Верде;
- Лаос;
- Малави;
- Мальдивы;
- Мозамбик;
- Намибия;
- Нигерия;
- Руанда;
- Сенегал;
- Уганда;
- Французская Полинезия;
- Экваториальная Гвинея и другие страны из списка оператора.
Стоимость мобильного интернета в этой зоне составляет 122,88 гривен за 1 МБ.
В 5-й зоне цена еще выше — 409,60 гривен за 1 МБ. В нее входят:
- Британские Виргинские острова;
- Бруней;
- Гамбия;
- Гондурас;
- Зимбабве;
- Йемен;
- Иран;
- Куба;
- Ливан;
- Ливия;
- Нигер;
- Сирия;
- Эфиопия;
- Монголия.
Блокировка также распространяется на морской и авиационный транспорт.
Что следует знать абонентам
Даже если человек сам не открывает браузер или мессенджер, смартфон может использовать мобильный интернет в фоновом режиме. Например, телефон может автоматически обновлять приложения или синхронизировать данные.
В обычном роуминге такая передача данных может стоить недорого. Но в странах 4-й и 5-й зон даже небольшой объем трафика может обойтись дорого. Именно от таких непредвиденных расходов и должна защитить автоматическая блокировка.
Что будет с интернетом в других странах
Нововведение не означает полной блокировки мобильного интернета за границей. Услуга не влияет на пользование интернетом:
- в Украине;
- в других странах роуминга, которые не входят в перечень стран с дорогими тарифами.
То есть если абонент путешествует, например, по странам, где действуют обычные условия роуминга, новая блокировка на него не распространяется.
Как работает интернет в самолетах и на кораблях
Особые условия действуют при использовании мобильной связи на морском и авиационном транспорте. Блокировка распространяется на такие сети, поскольку стоимость мобильного интернета там может быть значительно выше, чем при обычном роуминге.
В частности, в сетях AeroMobile и Wireless Maritime Services интернет стоит 300 гривен за безлимит в сутки. После использования 100 МБ скорость снижается до 128 Кбит/с.
Другие лимиты "Киевстара" в роуминге
Новая блокировка — не единственный механизм, который оператор использует для защиты от больших счетов. С 2026 года для роуминга действуют автоматические лимиты 2000 и 4000 гривен. По достижении установленной суммы мобильный интернет временно приостанавливается. Кроме того, абоненты могут управлять лимитами на использование средств и гигабайтов через "Мой Киевстар".
Ранее Новини.LIVE сообщали, что Киевстар обновил тарифы для бизнес-клиентов. Абонентам доступны пакеты от 50 до 500 гривен в месяц, а новые пользователи могут получить 50% скидку на 12 месяцев. Предложение действует для ФЛП и юридических лиц и поможет подключать и управлять устройствами через мобильную сеть.
Также Новини.LIVE сообщали, что Киевстар и Vodafone предлагают абонентам скидки на тарифные планы. В Киевстаре некоторые пакеты можно подключить за 200–300 гривен в месяц, а бизнес-клиентам доступны дополнительные акции. В Vodafone после переноса номера тариф Flex Go стоит 280 гривен вместо 420 гривен, а Flex Top — 350 гривен вместо 550 гривен.