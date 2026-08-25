Киевстар предупредил украинцев об изменениях в роуминге: где автоматически заблокируют мобильный интернет

Мужчина держит мобильный телефон. Фото: Magnific

С 26 августа абоненты Киевстара с тарифами предоплаты и "Все вместе" не смогут автоматически пользоваться мобильным интернетом в странах с самым дорогим роумингом. Чтобы выйти в интернет в таких странах, потребуется самостоятельно разблокировать доступ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию Киевстара.

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Речь идет об услуге "Блокировка интернет-роуминга в странах с высокими тарифами". Ее будут подключать автоматически и без дополнительной платы. Оператор делает это для того, чтобы не допустить ситуаций, когда телефон начинает использовать дорогой мобильный интернет без ведома абонента.

Что изменится

Если человек находится в стране 4-й или 5-й зоны роуминга, мобильный интернет будет заблокирован, пока абонент сам не подтвердит его разблокировку.

Сделать это можно:

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в приложении "Мой Киевстар";

по USSD-запросу *106*30*0#.

Для абонентов, которые уже находятся в странах 4-й или 5-й зон, блокировка начнет действовать именно 26 августа. Для остальных абонентов предоплаты услугу будут подключать постепенно в течение месяца.

В каких странах заблокируют интернет

К 4-й зоне роуминга относятся, в частности:

Белиз;

Бенин;

Боливия;

Ботсвана;

Буркина-Фасо;

Венесуэла;

Габон;

Гана;

Гвинея;

Гернси;

Гуам;

Кабо-Верде;

Лаос;

Малави;

Мальдивы;

Мозамбик;

Намибия;

Нигерия;

Руанда;

Сенегал;

Уганда;

Французская Полинезия;

Экваториальная Гвинея и другие страны из списка оператора.

Стоимость мобильного интернета в этой зоне составляет 122,88 гривен за 1 МБ.

В 5-й зоне цена еще выше — 409,60 гривен за 1 МБ. В нее входят:

Британские Виргинские острова;

Бруней;

Гамбия;

Гондурас;

Зимбабве;

Йемен;

Иран;

Куба;

Ливан;

Ливия;

Нигер;

Сирия;

Эфиопия;

Монголия.

Блокировка также распространяется на морской и авиационный транспорт.

Что следует знать абонентам

Даже если человек сам не открывает браузер или мессенджер, смартфон может использовать мобильный интернет в фоновом режиме. Например, телефон может автоматически обновлять приложения или синхронизировать данные.

В обычном роуминге такая передача данных может стоить недорого. Но в странах 4-й и 5-й зон даже небольшой объем трафика может обойтись дорого. Именно от таких непредвиденных расходов и должна защитить автоматическая блокировка.

Что будет с интернетом в других странах

Нововведение не означает полной блокировки мобильного интернета за границей. Услуга не влияет на пользование интернетом:

в Украине;

в других странах роуминга, которые не входят в перечень стран с дорогими тарифами.

То есть если абонент путешествует, например, по странам, где действуют обычные условия роуминга, новая блокировка на него не распространяется.

Как работает интернет в самолетах и на кораблях

Особые условия действуют при использовании мобильной связи на морском и авиационном транспорте. Блокировка распространяется на такие сети, поскольку стоимость мобильного интернета там может быть значительно выше, чем при обычном роуминге.

В частности, в сетях AeroMobile и Wireless Maritime Services интернет стоит 300 гривен за безлимит в сутки. После использования 100 МБ скорость снижается до 128 Кбит/с.

Другие лимиты "Киевстара" в роуминге

Новая блокировка — не единственный механизм, который оператор использует для защиты от больших счетов. С 2026 года для роуминга действуют автоматические лимиты 2000 и 4000 гривен. По достижении установленной суммы мобильный интернет временно приостанавливается. Кроме того, абоненты могут управлять лимитами на использование средств и гигабайтов через "Мой Киевстар".

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Киевстар обновил тарифы для бизнес-клиентов. Абонентам доступны пакеты от 50 до 500 гривен в месяц, а новые пользователи могут получить 50% скидку на 12 месяцев. Предложение действует для ФЛП и юридических лиц и поможет подключать и управлять устройствами через мобильную сеть.

Также Новини.LIVE сообщали, что Киевстар и Vodafone предлагают абонентам скидки на тарифные планы. В Киевстаре некоторые пакеты можно подключить за 200–300 гривен в месяц, а бизнес-клиентам доступны дополнительные акции. В Vodafone после переноса номера тариф Flex Go стоит 280 гривен вместо 420 гривен, а Flex Top — 350 гривен вместо 550 гривен.