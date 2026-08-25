Київстар попередив українців про зміни в роумінгу: де автоматично заблокують мобільний інтернет

Чоловік тримає мобільний телефон. Фото: Magnific

З 26 серпня абоненти Київстару з тарифами передплати та "Все разом" не зможуть автоматично користуватися мобільним інтернетом у країнах із найдорожчим роумінгом. Щоб вийти в інтернет у таких країнах, потрібно буде самостійно розблокувати доступ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформацію Київстару.

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Йдеться про послугу "Блокування інтернет-роумінгу у країнах з вимогливими тарифами". Її підключатимуть автоматично і без додаткової плати. Оператор робить це для того, щоб не допустити ситуацій, коли телефон починає використовувати дорогий мобільний інтернет без відома абонента.

Що зміниться

Якщо людина перебуває у країні 4-ї або 5-ї зони роумінгу, мобільний інтернет буде заблокований, доки абонент сам не підтвердить його розблокування.

Зробити це можна:

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у застосунку "Мій Київстар";

за USSD-запитом *106*30*0#.

Для абонентів, які вже перебувають у країнах 4-ї або 5-ї зон, блокування почне діяти саме 26 серпня. Для інших абонентів передплати послугу підключатимуть поступово протягом місяця.

У яких країнах заблокують інтернет

До 4-ї зони роумінгу належать, зокрема:

Беліз;

Бенін;

Болівія;

Ботсвана;

Буркіна-Фасо;

Венесуела;

Габон;

Гана;

Гвінея;

Гернсі;

Гуам;

Кабо-Верде;

Лаос;

Малаві;

Мальдіви;

Мозамбік;

Намібія;

Нігерія;

Руанда;

Сенегал;

Уганда;

Французька Полінезія;

Екваторіальна Гвінея та інші країни зі списку оператора.

Вартість мобільного інтернету в цій зоні становить 122,88 гривень за 1 МБ.

У 5-й зоні ціна ще вища — 409,60 гривень за 1 МБ. До неї входять:

Британські Віргінські острови;

Бруней;

Гамбія;

Гондурас;

Зімбабве;

Ємен;

Іран;

Куба;

Ліван;

Лівія;

Нігер;

Сирія;

Ефіопія;

Монголія.

Блокування також поширюється на морський та авіатранспорт.

Що варто знати абонентам

Навіть якщо людина сама не відкриває браузер чи месенджер, смартфон може використовувати мобільний інтернет у фоновому режимі. Наприклад, телефон може автоматично оновлювати застосунки або синхронізувати дані.

У звичайному роумінгу така передача даних може коштувати небагато. Але в країнах 4-ї та 5-ї зон навіть невеликий обсяг трафіку може обійтися дорого. Саме від таких непередбачених витрат і має захистити автоматичне блокування.

Що буде з інтернетом в інших країнах

Нововведення не означає повного блокування мобільного інтернету за кордоном. Послуга не впливає на користування інтернетом:

в Україні;

в інших країнах роумінгу, які не входять до переліку країн із дорогими тарифами.

Тобто якщо абонент подорожує, наприклад, країнами, де діють звичайні умови роумінгу, нове блокування на нього не поширюється.

Як працює інтернет на літаках і кораблях

Окремі умови діють під час використання мобільного зв'язку на морському та авіатранспорті. Блокування поширюється на такі мережі, оскільки вартість мобільного інтернету там може бути значно вищою за звичайний роумінг.

Зокрема, в мережах AeroMobile та Wireless Maritime Services інтернет коштує 300 грн за безліміт на добу. Після використання 100 МБ швидкість знижується до 128 Кбіт/с.

Інші ліміти Київстару в роумінгу

Нове блокування — не єдиний механізм, який оператор використовує для захисту від великих рахунків. З 2026 року для роумінгу діють автоматичні ліміти 2000 та 4000 грн. Після досягнення встановленої суми мобільний інтернет тимчасово призупиняється. Крім того, абоненти можуть керувати лімітами на використання коштів та гігабайтів через "Мій Київстар".

Раніше Новини.LIVE писали, що Київстар оновив тарифи для бізнес-клієнтів. Абонентам доступні пакети від 50 до 500 гривень на місяць, а нові користувачі можуть отримати 50% знижки на 12 місяців. Пропозиція діє для ФОП та юридичних осіб і допоможе підключати та керувати пристроями через мобільну мережу.

Також Новини.LIVE розповідали, що Київстар і Vodafone пропонують абонентам знижки на тарифні плани. У Київстарі деякі пакети можна підключити за 200–300 гривень на місяць, а бізнес-клієнтам доступні додаткові акції. У Vodafone після перенесення номера тариф Flex Go коштує 280 гривень замість 420 гривень, а Flex Top — 350 гривень замість 550 гривень.