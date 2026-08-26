Тарифні плани Київстару і ціни на послуги: що зміниться для абонентів у вересні

Працівники Київстару і клієнтка. Фото: Google Maps

На початку вересня 2026 року абонентів Київстару чекають зміни в умовах обслуговування. Вони торкнуться оновлення кількості хвилин для розмов і повідомлень в окремих тарифних планах, перегляду вартості YouTube Premium і корисної послуги "Пауза поки в роумінгу". Ми розібралися, що підготував мобільний оператор для своїх клієнтів у вересні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що зміниться для абонентів Київстару з 1 вересня 2026 року.

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Більше хвилин та SMS

Клієнти компанії, які перенесли мобільний номер у мережу Київстару, зможуть користуватися більшою кількістю хвилин та SMS. Йдеться про наповнення лише двох тарифних планів:

ВСЕ РАЗОМ Легкий — 1 000 хвилин і 1000 SMS замість 300 хвилин і 300 SMS;

ВСЕ РАЗОМ Крутий — 1 200 хвилин і 1200 SMS замість 600 хвилин і 600 SMS.

З 1 вересня нові умови почнуть діяти для контрактних абонентів, а також осіб, які одночасно користуються мобільним зв'язком і Домашнім Інтернетом від Київстару. Для клієнтів передоплати оновлення відбудеться з наступного списання коштів за тарифний план, що настане після 2 вересня.

Послуга YouTube Premium

Користувачі сервісу будуть оплачувати його щомісяця в день, який відповідає даті, коли була активована послуга YouTube Premium. Наприклад, якщо підключення відбулося 15 числа, то суму списуватимуть не рівно через 4 тижні, а конкретно 15 числа кожного місяця.

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"З 2 вересня оновиться також вартість YouTube Premium — вона становитиме 159 грн/міс. Інші умови не зміняться. Ви можете підключити цю та інші послуги, а також зручно керувати ними, в додатку "Мій Київстар", — уточнили на офіційному сайті компанії.

Послуга "Пауза поки в роумінгу"

Вона потрібна для тимчасової деактивації номера телефону за кордоном, якщо планується використовувати сервіси місцевого оператора. З 2 вересня назва зміниться на "Зручна пауза", і найголовніше — підключення стане доступним не лише в роумінгу, але й на території України.

Для абонентів, які замовили послугу, припиняється нарахування оплати за тарифний план, відключається можливість здійснення вихідних дзвінків/SMS і користування мобільним трафіком. Водночас усі вхідні дзвінки та інформаційні SMS переадресовуються на інший номер.

Додатково Київстар розширить перелік країн, на чиї номери діятиме переадресація: список поповниться комбінаціями Гваделупи, Ісландії, Кіпру, Ліхтенштейну, Мальти, Мартиніки та Французької Гвіани. Інші умови та вартість пакетів зміни не зачеплять.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які тарифні плани вигідно підключити українцям у вересні 2026 року. Київстар, Vodafone та lifecell пропонують абонентам пакети послуг із різним наповненням. Ми порівняли ціни мобільних операторів і з’ясували, де зв'язок найбільш бюджетний.

Також Новини.LIVE розповідали, що Київстар запропонував знижки 20% та 50% на оплату кількох тарифних планів. Однак для зниження вартості обслуговування необхідно виконати важливу умову. Абоненти повинні купити мобільний телефон до 31 березня 2027 року включно.