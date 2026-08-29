Выгодные тарифные планы Киевстара, Vodafone и lifecell: что выбрать пенсионерам в сентябре

Женщина с телефоном у руках. Фото: Новини.LIVE

Украинские мобильные операторы предлагают абонентам тарифные планы на разный кошелек. Пенсионеры могут выбрать пакет услуг от Киевстара, Vodafone или lifecell, воспользовавшись специальными предложениями. В основном они характеризуются более низкими ценами, но достаточным наполнением. Мы узнали, что доступно пенсионерам в сентябре 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие тарифные планы Киевстара, Vodafone и lifecell могут подключить пожилые люди.

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Тарифный план Киевстара

Мобильный оператор давно запустил пакет услуг, ориентированный исключительно на людей от 60 лет и лиц с инвалидностью. Предложение доступно для подключения в магазине Киевстара после предъявления паспорта, идентификационного кода и удостоверения, а также с помощью функционала Дії.

Стоимость тарифного плана "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" — 220 грн/мес. За свои деньги абоненты получают 10 ГБ трафика (из них 8 ГБ в роуминге), безлим в сети, 100 минут разговора по Украине, 100 SMS, Киевстар ТВ Легкий и Домашний Интернет на скорости до 100 Мбит/с.

Дополнительно можно активировать одну Суперсилу по выбору: "Є зв'язок", Helsi, 300 минут на другие сети и за границу, WOG, "Видео на ходу", "Соцсети и мессенджеры", 5 ГБ в роуминге.

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Тарифный план lifecell

Пенсионерам и гражданам Украины от 55 лет предоставили для подключения пакет услуг "Турбота" стоимостью 190 грн/мес. Он включает:

20 ГБ трафика;

безлим на звонки в сети;

1000 минут на разговоры по Украине;

безлимит на приложения (YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger, X и другие).

Дополнительно абонентам обещали не изменять цену до 31 декабря 2027 года, даже если другие предложения мобильного оператора подорожают в соответствии с рыночной ситуацией.

Тарифный план Vodafone

Компания не запустила отдельный тарифный план только для пенсионеров, однако пожилые люди могут подключить один из самых дешевых пакетов услуг — Flexx GO. Стандартная стоимость обслуживания находится на уровне 350 грн/мес., а при переносе мобильного номера в сеть — 280 грн/мес.

Наполнение включает безлимитный трафик на 45 приложений (после 30 ГБ ограничение скорости до 1,5 Мбит/с) и пользование интернетом, 15 ГБ в роуминге, неограниченное количество минут на разговоры в сети, 1000 минут на исходящие звонки, 150 SMS.

Дополнительно в рамках акции "ХОТ" при переносе номера в Vodafone клиенты получают 500 минут для использования в Украине и ЕС плюс 5 ГБ трафика на территории Европейского Союза. Услуги предоставляются в течение первых 12 месяцев обслуживания.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что Киевстар запустил тарифный план только "для избранных" . Жители комплекса "Республика" в Киеве могут подключить Домашний Интернет на скорости до 8 Гбит/с. Стоимость в течение трех месяцев — 1000 грн, а стандартная цена находится на уровне 2 000 грн/мес.

Также Новини.LIVE рассказывали, что изменится для абонентов Киевстара с 1 сентября. Во-первых, клиенты двух тарифных планов получат больше минут для разговоров и SMS. Во-вторых, услуга YouTube Premium будет стоить 159 грн/мес. В третьих, изменится название сервиса "Пауза пока в роуминге".