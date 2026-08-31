Можно ли оформить льготу на коммунальные услуги не по месту прописки: в ПФУ дали разъяснения

Счета за коммунальные услуги в руках. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, имеющие право на льготы, могут пользоваться ими не только по зарегистрированному адресу. В частности, льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг может оформляться по фактическому месту проживания. Однако для этого необходимо подтвердить, что человек действительно проживает по другому адресу. В зависимости от ситуации таким подтверждением может служить справка ВПЛ, договор аренды или акт обследования.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины, передают Новини.LIVE.

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Кто имеет право на льготы

Льготы, в частности на оплату жилищно-коммунальных услуг, предоставляются гражданам, информация о которых внесена в Реестр лиц, имеющих право на льготы.

Порядок ведения такого реестра определен Положением о реестре лиц, имеющих право на льготы, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 29 января 2003 года № 117.

Именно наличие информации о человеке в Реестре является одним из основных условий для получения предусмотренных законодательством льгот.

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Можно ли оформить льготу по фактическому адресу

Лицо, имеющее право на льготы, не обязательно должно проживать по месту своей регистрации, чтобы получать льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Такие льготы могут назначаться как по зарегистрированному, так и по фактическому месту проживания человека.

Однако если лицо, имеющее право на льготу, проживает не по адресу регистрации, для оформления выплаты или скидки необходимо подтвердить фактическое место проживания.

Одним из документов, который может подтвердить такое проживание, является справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица. Она подтверждает, что человек переместился и проживает по другому адресу.

Впрочем, справка о ВПЛ не является единственным возможным подтверждением. Например, таким документом может быть договор аренды жилья, заключенный по фактическому адресу проживания.

Что делать, если подтвердить проживание документами невозможно

На практике могут возникать ситуации, когда у льготника нет ни справки ВПЛ, ни другого документа, подтверждающего проживание по конкретному адресу.

В таком случае возможен другой способ подтверждения фактического места проживания.

Должностное лицо исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета соответствующей территориальной общины может составить акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства.

Такой акт может использоваться в качестве документального подтверждения фактического проживания лица, имеющего право на льготы, по соответствующему адресу.

Таким образом, отсутствие регистрации по фактическому месту проживания само по себе не лишает человека возможности оформить льготу на оплату коммунальных услуг. Главное — иметь документальное подтверждение того, где человек фактически проживает.

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