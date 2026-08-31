Чи можна оформити пільгу на комуналку не за пропискою: у ПФУ роз’яснили

Платіжки на комуналку в руках. Фото: Новини.LIVE

Українці, які мають право на пільги, можуть користуватися ними не лише за зареєстрованою адресою. Зокрема, пільга на оплату житлово-комунальних послуг може оформлюватися за фактичним місцем проживання. Однак для цього потрібно підтвердити, що людина дійсно проживає за іншою адресою. Залежно від ситуації таким підтвердженням може бути довідка ВПО, договір оренди або акт обстеження.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України, передають Новини.LIVE.

Реклама

Хто має право на пільги

Пільги, зокрема на оплату житлово-комунальних послуг, надаються громадянам, інформація про яких внесена до Реєстру осіб, що мають право на пільги.

Порядок ведення такого Реєстру визначений Положенням про Реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117.

Саме наявність інформації про людину в Реєстрі є однією з основних умов для отримання передбачених законодавством пільг.

Читайте також:

Чи можна оформити пільгу за фактичною адресою

Пільговик не обов’язково повинен проживати за місцем своєї реєстрації, щоб отримувати пільгу на оплату житлово-комунальних послуг.

Такі пільги можуть призначатися як за зареєстрованим, так і за фактичним місцем проживання людини.

Однак якщо пільговик проживає не за адресою реєстрації, для оформлення виплати або знижки необхідно підтвердити фактичне місце проживання.

Одним із документів, який може підтвердити таке проживання, є довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Вона засвідчує, що людина перемістилася та проживає за іншою адресою.

Втім, довідка ВПО не є єдиним можливим підтвердженням. Наприклад, таким документом може бути договір оренди житла, укладений за фактичною адресою проживання.

Що робити, якщо підтвердити проживання документами неможливо

На практиці можуть виникати ситуації, коли у пільговика немає ані довідки ВПО, ані іншого документа, який підтверджує проживання за конкретною адресою.

У такому випадку можливий інший спосіб підтвердження фактичного місця проживання.

Посадова особа виконавчого органу сільської, селищної або міської ради відповідної територіальної громади може скласти акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

Такий акт може використовуватися як документальне підтвердження фактичного проживання пільговика за відповідною адресою.

Отже, відсутність реєстрації за фактичним місцем проживання сама по собі не позбавляє людину можливості оформити пільгу на оплату комунальних послуг. Головне — мати документальне підтвердження того, де людина фактично проживає.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які пільги зможуть отримати родини військовослужбовців у вересні. Зокрема вони мають право на 75-відсоткову знижку на оплату житла та житлово-комунальних послуг у межах установлених соціальних нормативів. Також передбачені освітні можливості та медичне забезпечення.

Також Новини.LIVE писали про нові правила та обмеження щодо оформлення субсидій в опалювальному сезоні-2026. Уряд переглянув правила призначення допомоги. Тепер перед наданням державної субсидії на тверде паливо чи скраплений газ ПФУ обов'язково перевірятиме через деякі реєстри.