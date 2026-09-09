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Главная Экономика Выплаты, питание и льготы: что предоставляет государство детям ВПЛ в сентябре

Выплаты, питание и льготы: что предоставляет государство детям ВПЛ в сентябре

Ua ru
9 сентября 2026 10:05
Льготы для детей ВПЛ в Украине: какие выплаты и помощь можно получить в сентябре 2026 года
Девочка сидит на лестнице возле пункта приема ВПЛ. Фото: УНИАН

В Украине дети из числа внутренне перемещенных лиц могут пользоваться различными видами государственной поддержки в ходе обучения, оздоровления и пребывания под опекой. Речь идет, в частности, о льготном зачислении в детские сады и школы, бесплатном питании, социальных стипендиях, помощи на оздоровление и других выплатах. Для оформления части льгот потребуется справка о статусе ВПЛ.

Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой областной военной администрации, передают Новини.LIVE.

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Какие льготы доступны детям в детских садах и школах

Дети дошкольного возраста со статусом ВПЛ имеют право на льготный прием в учреждения дошкольного образования. Кроме того, для них предусмотрено бесплатное питание в детских садах.

Школьники из числа внутренне перемещенных лиц также могут воспользоваться льготным зачислением в учреждения общего среднего образования.

Дети, обучающиеся очно или по смешанной форме, имеют право на бесплатные горячие обеды. Отдельно для первоклассников предусмотрена единовременная денежная помощь по программе "Пакет школьника" — 5 000 грн на ребенка.

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На какую поддержку могут рассчитывать студенты

Для детей ВПЛ, обучающихся в учреждениях профессионального образования, предусмотрено несколько видов государственной поддержки. В частности, они могут получать социальную стипендию, имеют право на первоочередное заселение в общежитие, бесплатное проживание и питание.

Для студентов колледжей и высших учебных заведений, обучающихся на бюджетной основе по дневной форме, предусмотрены:

  • социальная стипендия;
  • перевод на вакантные бюджетные места при поступлении;
  • первоочередное заселение в общежитие;
  • скидка на проживание в общежитии — в отдельных учебных заведениях;
  • упрощенная процедура поступления для абитуриентов с временно оккупированных территорий.

Чтобы воспользоваться соответствующими льготами, к пакету документов, требуемому учебным заведением, необходимо приложить справку о статусе ВПЛ.

Пособие на оздоровление и другие выплаты

Для отдыха и восстановления здоровья детей можно воспользоваться государственной программой "єОздоровлення". Пособие составляет 14 165 грн на ребенка в возрасте от 7 до 18 лет.

Средства зачисляются на специальную карту. Использовать их необходимо в течение трех месяцев со дня поступления для оплаты путевки в оздоровительное учреждение.

Отдельные виды поддержки предусмотрены также для усыновителей. В частности, они могут получить денежное пособие в размере 41 280 грн на ребенка, оплачиваемые отпуска и социальное сопровождение.

Для семей, временно взявших на воспитание ребенка, оставшегося без родительской опеки из-за войны, предусмотрена социальная помощь "Ребенок не один". Ее назначают на шесть месяцев, а размер выплаты зависит от возраста и состояния здоровья ребенка.

Где оформлять государственную помощь

Для оформления предусмотренных государством выплат и льгот родителям, усыновителям, опекунам или другим уполномоченным лицам необходимо обратиться в органы социальной защиты населения, ЦНАП или местную общину.

При этом перед обращением стоит уточнить перечень необходимых документов, поскольку он может отличаться в зависимости от конкретного вида помощи.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие категории детей могут ездить в общественном транспорте бесплатно. Для этого важно иметь соответствующее удостоверение, а в отдельных городах — еще и электронный билет. Льгота также распространяется на автомобильный транспорт общего пользования в сельской местности.

Кроме того, Новини.LIVE писали, кому необходимо уведомить ПФУ о поступлении ребенка в учебное заведение. Речь идет о гражданах, получающих социальную помощь или другие государственные выплаты. Чтобы контролирующий орган правильно рассчитал сумму денежной поддержки, необходимо своевременно предоставить данные об изменениях.

выплаты дети переселенцы льготы ВПЛ социальная помощь
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина

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