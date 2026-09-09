Медикам в Україні пропонують підвищити зарплати: скільки хочуть платити

Пацієнтка на прийомі у лікаря. Фото: magnific.com

До Кабміну України подали петицію з пропозицією переглянути гарантований рівень оплати праці медичних працівників. Йдеться про встановлення мінімальної зарплати у розмірі 35 тисяч гривень для лікарів, 25 тисяч — для фельдшерів і медсестер та 18 тисяч — для молодшого медичного персоналу. Також пропонують щорічно індексувати ці суми та окремо оплачувати роботу в небезпечних умовах.

Про це повідомила "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

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Які зарплати отримують медики зараз

У петиції №41/010869-26еп зазначається, що в Україні працює майже пів мільйона медичних працівників. Серед них близько 100 тисяч лікарів, приблизно 270 тисяч фельдшерів і медичних сестер та до 130 тисяч працівників молодшого медперсоналу.

Нині гарантований державою рівень оплати праці для медиків визначається постановою Кабінету Міністрів №28. Зокрема, для лікаря він становить 20 тисяч гривень, а для медичної сестри — 13,5 тисячі гривень.

Ці гарантії були встановлені ще на початку 2022 року. Водночас за цей час суттєво змінилися ціни та вартість життя, тому пропонується переглянути мінімальні зарплати медичних працівників.

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На початку 2026 року уряд заявляв про намір забезпечити мінімальну зарплату лікарів на рівні 35 тисяч гривень за повне навантаження.

Водночас, за даними авторів звернення, окремих нових нормативних гарантій для всіх категорій медперсоналу так і не запровадили.

Зазначається, що підвищені виплати можуть стосуватися лише окремих категорій лікарів та залежати від умов фінансування за договорами з Національною службою здоров’я України. Водночас для медсестер, фельдшерів, лікарів стаціонарів та молодшого медичного персоналу питання гарантованого рівня оплати залишається актуальним.

Скільки пропонують платити медикам

В петиції пропонується встановити єдиний гарантований мінімум оплати праці для працівників закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності та джерела фінансування.

Зокрема, мінімальні виплати можуть становити:

лікарям — не менше 35 тисяч гривень;

фельдшерам і медичним сестрам — не менше 25 тисяч гривень;

молодшому медичному персоналу — не менше 18 тисяч гривень.

При цьому запропоновані суми мають визначатися без урахування додаткових виплат за роботу в районах бойових дій, нічні чергування та сумісництво. Тобто відповідні доплати пропонується нараховувати понад гарантований мінімум.

Окремо пропонується з 1 січня 2027 року запровадити автоматичну щорічну індексацію мінімальних зарплат медиків. Її рівень має бути не нижчим за показник інфляції.

Також автори ініціативи вимагають не допускати ситуацій, коли для забезпечення гарантованої зарплати працівника переводять на неповну зайнятість або скорочують його ставку.

Які ще зміни пропонують для медпрацівників

Окремо йдеться про доплати медикам, які працюють у районах можливих та активних бойових дій.

Пропонується поширити такі надбавки на всіх медичних працівників, які працюють на відповідних територіях, незалежно від форми власності закладу та джерела його фінансування.

Таким чином, запропоновані зміни передбачають не лише збільшення базового рівня оплати праці, а й додаткові гарантії для медиків, які працюють в особливо складних та небезпечних умовах.

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