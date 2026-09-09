Медикам в Украине предлагают повысить зарплаты: сколько хотят платить

Пациентка на приеме у врача. Фото: magnific.com

В Кабмин Украины подали петицию с предложением пересмотреть гарантированный уровень оплаты труда медицинских работников. Речь идет об установлении минимальной зарплаты в размере 35 тысяч гривен для врачей, 25 тысяч — для фельдшеров и медсестер и 18 тысяч — для младшего медицинского персонала. Также предлагается ежегодно индексировать эти суммы и отдельно оплачивать работу в опасных условиях.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

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Какие зарплаты получают медики сейчас

В петиции №41/010869-26еп отмечается, что в Украине работает почти полмиллиона медицинских работников. Среди них около 100 тысяч врачей, примерно 270 тысяч фельдшеров и медицинских сестер и до 130 тысяч работников младшего медицинского персонала.

В настоящее время гарантированный государством уровень оплаты труда для медиков определяется постановлением Кабинета Министров № 28. В частности, для врача он составляет 20 тысяч гривен, а для медицинской сестры — 13,5 тысячи гривен.

Эти гарантии были установлены еще в начале 2022 года. В то же время за это время существенно изменились цены и стоимость жизни, поэтому предлагается пересмотреть минимальные зарплаты медицинских работников.

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В начале 2026 года правительство заявляло о намерении обеспечить минимальную зарплату врачей на уровне 35 тысяч гривен при полной нагрузке.

В то же время, по данным авторов обращения, отдельные новые нормативные гарантии для всех категорий медперсонала так и не были введены.

Отмечается, что повышенные выплаты могут касаться лишь отдельных категорий врачей и зависеть от условий финансирования по договорам с Национальной службой здравоохранения Украины. При этом для медсестер, фельдшеров, врачей стационаров и младшего медицинского персонала вопрос гарантированного уровня оплаты остается актуальным.

Сколько предлагают платить медикам

В петиции предлагается установить единый гарантированный минимум оплаты труда для работников учреждений здравоохранения независимо от формы собственности и источника финансирования.

В частности, минимальные выплаты могут составлять:

врачам — не менее 35 тысяч гривен;

фельдшерам и медицинским сестрам — не менее 25 тысяч гривен;

младшему медицинскому персоналу — не менее 18 тысяч гривен.

При этом предлагаемые суммы должны определяться без учета дополнительных выплат за работу в районах боевых действий, ночные дежурства и совместительство. То есть соответствующие доплаты предлагается начислять сверх гарантированного минимума.

Отдельно предлагается с 1 января 2027 года ввести автоматическую ежегодную индексацию минимальных зарплат медиков. Ее уровень должен быть не ниже показателя инфляции.

Также авторы инициативы требуют не допускать ситуаций, когда для обеспечения гарантированной зарплаты работника переводят на неполную занятость или сокращают его ставку.

Какие еще изменения предлагаются для медицинских работников

Отдельно речь идет о доплатах медикам, работающим в районах возможных и активных боевых действий.

Предлагается распространить такие надбавки на всех медицинских работников, работающих на соответствующих территориях, независимо от формы собственности учреждения и источника его финансирования.

Таким образом, предлагаемые изменения предусматривают не только увеличение базового уровня оплаты труда, но и дополнительные гарантии для медиков, работающих в особо сложных и опасных условиях.

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