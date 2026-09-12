Минимальная зарплата, коммунальные тарифы и налоги для ФЛП: что ждет украинцев в октябре

Девушки гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года финансы украинцев не ждут существенные сдвиги. Наши граждане надеются на повышение зарплат и социальных стандартов, однако в ближайшее время никаких изменений не предвидится. Тарифы на коммунальные услуги и налоговые обязательства для ФЛП тоже останутся на прежнем уровне. Мы выяснили, с какими суммами придется иметь дело людям.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что ждет украинцев в октябре 2026 года.

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Минимальная зарплата и прожиточный минимум

Социальные стандарты утверждены законом "О Государственном бюджете Украины на 2026 год", их не планируют пересматривать. Хотя не исключено, что с января 2027-го некоторые показатели изменятся. В октябре минимальная зарплата составит 8 647 грн, а в почасовом исчислении речь идет о сумме 52 грн.

Прожиточный минимум различается для определенных демографических групп и составляет:

для одного человека — 3 209 грн;

для детей до 6 лет — 2 817 грн;

для детей от 6 до 18 лет — 3 512 грн;

для трудоспособных лиц — 3 328 грн;

для пенсионеров и украинцев, утративших трудоспособность — 2 595 грн.

Пересмотр социальных стандартов повлечет за собой перерасчет многих выплат и сумм, зависящих от минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Например, изменятся налоговые ставки для ФЛП на упрощенной системе, социальная помощь для лиц без стажа, поддержка семей с детьми, даже штрафы за нарушение трудового законодательства.

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Что будет с коммунальными тарифами

Украинцы будут платить за газ по фиксированному тарифу в размере 7,96 грн/куб. Речь идет о потребителях, которых обслуживает компания "Нафтогаз", а это около 98% бытовых клиентов. Стоимость не изменится по крайней мере до 30 апреля 2027 года, согласно информации на официальном сайте поставщика.

Цена на электроэнергию до конца октября — 4,32 грн за кВт⋅ч. На данный момент нет достоверных сведений о подготовке нового тарифа для украинцев: не исключено, что правительство продлит действие действующего на весь следующий отопительный сезон.

В то же время с 1 октября заработает механизм поддержки отдельных домохозяйств. Для домов с электроотоплением введут льготный тариф — 2,64 грн за кВт⋅ч. Его будут применять к объему потребления, не превышающему установленный лимит (максимум 2 000 кВт⋅ч в месяц).

Стоимость водоснабжения и водоотведения утверждают местные водоканалы, единого тарифа для всех украинцев нет. Ознакомиться с актуальными ценами можно на официальных сайтах компаний, обслуживающих конкретный населенный пункт.

Тарифы на воду в сентябре 2026 года. Фото: КГГА

Налоги для ФЛП в октябре

Физическим лицам-предпринимателям не придется платить больше денег в государственный бюджет. Налоговые ставки останутся неизменными, они будут находиться на таком уровне для ФЛП на упрощенной системе:

военный сбор для 1 и 2 групп — 864,70 грн/мес.;

военный сбор для 3 группы — 1% от дохода;

единый налог для 1 группы — 332,80 грн/мес.;

единый налог для 2 группы — 1 729,40 грн/мес.;

единый налог для 3 группы — 5% от дохода;

единый социальный взнос — 1 902,34 грн/мес.

Физические лица тоже уплачивают налоги с доходов. Речь идет об официальной зарплате, вознаграждении за выполнение работ или оказание услуг, пассивном доходе, средствах от аренды жилья и других денежных поступлениях. В октябре украинцы должны уплачивать 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие льготы предоставляет государство детям ВПЛ в сентябре 2026 года. Несовершеннолетние со статусом внутренне перемещенных лиц могут рассчитывать на льготный прием в учреждения дошкольного образования. Плюс их обеспечивают бесплатным питанием в садиках.

Также Новини.LIVE рассказывали, какой размер государственной социальной помощи в сентябре. Пенсионерам, не имеющим достаточного страхового стажа, выплачивают 2 595 грн ежемесячно. Однако они могут докупить несколько месяцев или лет стажа, если срока не хватает.