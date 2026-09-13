Перерахунок пенсій у 2026 році: як прожитковий мінімум впливає на розмір виплат

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Щороку пенсіонери стежать за змінами соціальних стандартів і чекають, що разом з ними зростуть і їхні виплати. Особливо це стосується прожиткового мінімуму. Адже якщо держава підвищила цей показник, здається логічним, що має збільшитися і пенсія. Та насправді це залежить від багатьох факторів, і однакової надбавки для всіх пенсіонерів немає.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Мережу права.

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Який прожитковий мінімум у 2026 році

Цьогоріч прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність, становить 2595 гривень. Ця сума використовується для розрахунку частини пенсійних виплат, доплат і надбавок. Загальний прожитковий мінімум у 2026 році становить 3209 гривень, а для працездатних людей — 3328 гривень.

На чиї пенсії вплинув новий прожитковий мінімум

Зміна прожиткового мінімуму вплинула на мінімальний та максимальний розмір пенсійних виплат, а також на ті доплати, які розраховують від цього показника. Для непрацюючих пенсіонерів із повним страховим стажем мінімальна пенсія за віком з 1 січня зросла на 234 гривні — до 2595 гривень.

Перерахували і доплату за понаднормовий стаж. Якщо пенсіонер має більше необхідного страхового стажу, за кожен повний рік понад норму доплата становить 1% від 2595 гривень.

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Чому пенсії зросли не у всіх

Розмір пенсії залежить не лише від прожиткового мінімуму. На суму впливають:

кількість років страхового стажу;

офіційна зарплата, з якої сплачували внески;

співвідношення зарплати людини із середньою зарплатою по Україні;

дата призначення пенсії;

проведені раніше індексації;

доплати та надбавки, які людина отримує за законом;

статус пенсіонера та належність до окремої категорії.

Наприклад, двоє людей могли офіційно працювати однакову кількість років, але один отримував значно вищу зарплату. У результаті й пенсія у них буде різною.

Кому варто перевірити пенсію

Є категорії пенсіонерів, для яких прожитковий мінімум має особливе значення. Йдеться, зокрема, про шахтарів, деяких постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, людей з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС, а також пенсіонерів, чиї виплати незаконно обмежив Пенсійний фонд.

Наприклад, для шахтарів із необхідним підземним стажем пенсія має становити 80% від середнього заробітку, з якого її рахували. Водночас вона не може бути меншою за три прожиткові мінімуми для людей, які втратили працездатність. У 2026 році це 7785 гривень.

Прожитковий мінімум також використовується для обмеження деяких пенсій. Десять прожиткових мінімумів у 2026 році — це 25 950 гривень. Для окремих категорій, зокрема військових пенсіонерів та людей з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, таке обмеження можна оскаржувати.

Правила для чорнобильців

Для людей з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС основна пенсія може розраховуватися у кратному розмірі мінімальної пенсії за віком:

I група — 10 мінімальних пенсій;

II група — 8 мінімальних пенсій;

III група — 6 мінімальних пенсій;

дитина з інвалідністю — 3 мінімальні пенсії.

Якщо брати показник 2595 гривень, це відповідно 25 950 гривень, 20 760 гривень, 15 570 грн та 7785 гривень.

Окремо передбачена додаткова пенсія за шкоду здоров’ю:

I група — 100%, або 2 595 гривень;

II група — 75%, або 1 946,25 гривень;

III група — 50%, або 1 297,50 гривень.

Люди з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС можуть також оскаржити обмеження індексації. У 2025 році максимальне підвищення для окремих пенсіонерів обмежували 1500 гривнями, а у 2026 році — 2595 гривнями.

Раніше Новини.LIVE писали, хто може вийти на пенсію у 50 років. Жінкам, які народили та виховали до шести років п’ятьох або більше дітей, потрібно мати щонайменше 15 років страхового стажу. Право на дострокову пенсію також мають окремі матері дітей з інвалідністю або тяжко хворих дітей.

Також Новини.LIVE розповідали, хто може втратити пенсію. До 31 грудня процедуру мають пройти пенсіонери за кордоном та отримувачі виплат, які живуть на тимчасово окупованих територіях. Ідентифікацію можна пройти онлайн, через відеозв’язок, у консульстві або сервісному центрі ПФУ, а після виїзду з ТОТ пенсію можна перевести за новою адресою.