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Главная Экономика Пенсия может вырасти из-за прожиточного минимума: кому ожидать перерасчета

Пенсия может вырасти из-за прожиточного минимума: кому ожидать перерасчета

Ua ru
13 сентября 2026 15:15
Перерасчет пенсий в 2026 году: как прожиточный минимум влияет на размер выплат
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Каждый год пенсионеры следят за изменениями социальных стандартов и надеются, что вместе с ними вырастут и их выплаты. Особенно это касается прожиточного минимума. Ведь если государство повысило этот показатель, кажется логичным, что должна увеличиться и пенсия. Но на самом деле это зависит от многих факторов, и единой надбавки для всех пенсионеров нет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Сеть права.

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Какой прожиточный минимум в 2026 году

В этом году прожиточный минимум для людей, утративших трудоспособность, составляет 2595 гривен. Эта сумма используется для расчета части пенсионных выплат, доплат и надбавок. Общий прожиточный минимум в 2026 году составляет 3209 гривен, а для трудоспособных людей — 3328 гривен.

На чьи пенсии повлиял новый прожиточный минимум

Изменение прожиточного минимума повлияло на минимальный и максимальный размер пенсионных выплат, а также на те доплаты, которые рассчитываются исходя из этого показателя. Для неработающих пенсионеров с полным страховым стажем минимальная пенсия по возрасту с 1 января выросла на 234 гривны — до 2595 гривен.

Пересчитали и доплату за сверхнормативный стаж. Если у пенсионера страховой стаж превышает необходимый, за каждый полный год сверх нормы доплата составляет 1% от 2595 гривен.

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Почему пенсии выросли не у всех

Размер пенсии зависит не только от прожиточного минимума. На сумму влияют:

  • количество лет страхового стажа;
  • официальная зарплата, с которой уплачивались взносы;
  • соотношение зарплаты человека со средней зарплатой по Украине;
  • дата назначения пенсии;
  • проведенные ранее индексации;
  • доплаты и надбавки, которые человек получает по закону;
  • статус пенсионера и принадлежность к отдельной категории.

Например, два человека могли официально проработать одинаковое количество лет, но один получал значительно более высокую зарплату. В результате и пенсия у них будет разной.

Кому стоит проверить пенсию

Есть категории пенсионеров, для которых прожиточный минимум имеет особое значение. Речь идет, в частности, о шахтерах, некоторых пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, людях с инвалидностью вследствие аварии на ЧАЭС, а также пенсионерах, чьи выплаты незаконно ограничил Пенсионный фонд.

Например, для шахтеров с необходимым подземным стажем пенсия должна составлять 80% от среднего заработка, на основе которого она рассчитывалась. При этом она не может быть меньше трех прожиточных минимумов для людей, утративших трудоспособность. В 2026 году это 7785 гривен.

Прожиточный минимум также используется для ограничения некоторых пенсий. Десять прожиточных минимумов в 2026 году — это 25 950 гривен. Для отдельных категорий, в частности военных пенсионеров и людей с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы, такое ограничение можно обжаловать.

Правила для чернобыльцев

Для людей с инвалидностью вследствие аварии на ЧАЭС основная пенсия может рассчитываться в кратном размере минимальной пенсии по возрасту:

  • I группа — 10 минимальных пенсий;
  • II группа — 8 минимальных пенсий;
  • III группа — 6 минимальных пенсий;
  • ребенок с инвалидностью — 3 минимальные пенсии.

Если взять показатель 2595 гривен, это соответственно 25 950 гривен, 20 760 гривен, 15 570 гривен и 7785 гривен.

Отдельно предусмотрена дополнительная пенсия за ущерб здоровью:

  • I группа — 100 %, или 2 595 гривен;
  • II группа — 75 %, или 1 946,25 гривен;
  • III группа — 50 %, или 1 297,50 гривен.

Люди с инвалидностью вследствие аварии на ЧАЭС также могут обжаловать ограничения индексации. В 2025 году максимальное повышение для отдельных пенсионеров ограничивали 1500 гривнами, а в 2026 году — 2595 гривнами.

Ранее Новини.LIVE писали о том, кто может выйти на пенсию в 50 лет. Женщинам, родившим и воспитавшим до шести лет пятерых или более детей, необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа. Право на досрочную пенсию также имеют отдельные матери детей с инвалидностью или тяжелобольных детей.

Также Новини.LIVE рассказывали, кто может лишиться пенсии. До 31 декабря процедуру должны пройти пенсионеры за рубежом и получатели выплат, проживающие на временно оккупированных территориях. Идентификацию можно пройти онлайн, через видеосвязь, в консульстве или сервисном центре ПФУ, а после выезда из ВОТ пенсию можно перевести по новому адресу.

выплаты прожиточный минимум индексация пенсия Перерасчет
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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