В Минсоцполитики подсчитали, какими должны быть зарплаты и пенсии украинцев: суммы далеки от реальных

Мужчина показывает пустые карманы. Фото: magnific.com

Фактический прожиточный минимум в Украине значительно превышает размеры социальных стандартов, утвержденных государством. По расчетам Минсоцполитики, работающему человеку для обеспечения базовых потребностей ежемесячно требуется более 12 тыс. грн. В то же время минимальная зарплата составляет 8 647 грн, а минимальная пенсия — всего 2 595 грн.

Об этом сообщает OBOZ.UA, передают Новини.LIVE.

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Сколько нужно работающему человеку

Как говорится в ответе Минсоцполитики на запрос издания, в июле фактический прожиточный минимум несколько снизился по сравнению с июнем. Одной из причин стало сезонное подешевение отдельных продуктов.

Вместе с тем с началом отопительного сезона расходы населения могут снова вырасти.

В среднем работающему человеку ежемесячно необходимо 12 105,12 грн. В эту сумму включены не только расходы на товары и услуги, но и обязательные платежи.

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Для сравнения: минимальная заработная плата в Украине составляет 8 647 грн. Таким образом, доход человека, получающего минимальную зарплату, ниже фактического прожиточного минимума.

Какой должна быть минимальная пенсия

Отдельно рассчитывается сумма, необходимая для обеспечения базовых потребностей человека, утратившего трудоспособность. По данным Минсоцполитики, фактический прожиточный минимум для такой категории составляет 7 455 грн.

В то же время минимальная пенсия в Украине равна 2 595 грн. Таким образом, ее размер более чем вдвое ниже суммы, которая, по расчетам, необходима нетрудоспособному человеку для покрытия основных расходов.

Сколько нужно на ребенка

Фактический прожиточный минимум определяют и для детей разного возраста. В частности, на ребенка в возрасте до 6 лет ежемесячно требуется не менее 7 854,75 грн.

Для ребенка в возрасте от 6 до 18 лет этот показатель составляет 9 997,7 грн. Речь идет о стоимости базовых товаров, продуктов и услуг по текущим рыночным ценам.

Какой доход нужен семье с двумя детьми

Если в семье двое взрослых, подросток и ребенок в возрасте до 6 лет, ее совокупный ежемесячный доход должен составлять не менее 42 062,7 грн.

Именно такова расчетная сумма фактического прожиточного минимума для семьи из четырех человек. Она показывает, сколько средств требуется для обеспечения базовых потребностей всех членов семьи.

Чем фактический прожиточный минимум отличается от официального

Фактический прожиточный минимум — это рассчитанная Минсоцполитики стоимость базового набора продуктов, товаров и услуг с учетом актуальных рыночных цен, которые публикует Госстат.

Этот показатель ежемесячно отражает реальные расходы населения и позволяет оценить уровень бедности. Однако при назначении государственных социальных выплат и пенсий применяется другой прожиточный минимум — заниженный показатель, утвержденный в законе о Государственном бюджете.

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