Пенсии в Украине могут выплачиваться с задержкой: сколько придется ждать

Пенсии могут выплачиваться с задержкой: сколько придется ждать
Из-за дефицита бюджетных средств в Украине теоретически могут возникать временные задержки социальных выплат, в частности пенсий. Речь идет о нескольких днях, а не о прекращении финансирования. Оснований ожидать серьезных проблем с выполнением государством базовых социальных обязательств пока нет.
Об этом рассказал финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі".
На какой срок могут задержать пенсии
По словам Алексея Куща, на данный момент речь не идет о критической угрозе выполнению государством основных обязательств перед населением. В то же время из-за нехватки бюджетных ресурсов могут возникать временные кассовые разрывы.
Эксперт отметил, что одним из возможных последствий в такой ситуации может стать краткосрочное перенесение выплат.
"На данный момент речь идет лишь о рисках временной задержки. Например, выплату пенсии могут задержать на 5 дней или на 3 дня. Это несущественно, определенные кассовые разрывы в бюджете могут возникать, но может и таких задержек не быть", — сказал Кущ.
Могут ли полностью заморозить социальные выплаты
Даже при значительном дефиците финансовых ресурсов государство не будет вынуждено полностью отменять или замораживать социальную помощь населению, считает финансовый аналитик.
По его словам, в случае возникновения острой необходимости власти могут использовать дополнительные финансовые инструменты для обеспечения необходимых расходов.
В частности, речь идет об эмиссии гривны, которая, по оценке специалиста, может быть использована для покрытия социальных нужд граждан.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что индексацию зарплат работников в Украине обнулят. Зарегистрированный в Верховной Раде проект госбюджета предусматривает отмену накопленных сумм. Новый расчет инфляции начнется с января 2027 года.
Также Новини.LIVE писали о том, какими должны быть зарплаты и пенсии украинцев. По подсчетам Минсоцполитики, фактический прожиточный минимум в Украине существенно превышает размеры социальных стандартов, утвержденных государством. Работающему человеку для обеспечения базовых потребностей ежемесячно требуется более 12 тыс. грн.