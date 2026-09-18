Пенсии в Украине могут выплачиваться с задержкой: сколько придется ждать

Женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Из-за дефицита бюджетных средств в Украине теоретически могут возникать временные задержки социальных выплат, в частности пенсий. Речь идет о нескольких днях, а не о прекращении финансирования. Оснований ожидать серьезных проблем с выполнением государством базовых социальных обязательств пока нет.

Об этом рассказал финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі".

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На какой срок могут задержать пенсии

По словам Алексея Куща, на данный момент речь не идет о критической угрозе выполнению государством основных обязательств перед населением. В то же время из-за нехватки бюджетных ресурсов могут возникать временные кассовые разрывы.

Эксперт отметил, что одним из возможных последствий в такой ситуации может стать краткосрочное перенесение выплат.

"На данный момент речь идет лишь о рисках временной задержки. Например, выплату пенсии могут задержать на 5 дней или на 3 дня. Это несущественно, определенные кассовые разрывы в бюджете могут возникать, но может и таких задержек не быть", — сказал Кущ.

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Даже при значительном дефиците финансовых ресурсов государство не будет вынуждено полностью отменять или замораживать социальную помощь населению, считает финансовый аналитик.

По его словам, в случае возникновения острой необходимости власти могут использовать дополнительные финансовые инструменты для обеспечения необходимых расходов.

В частности, речь идет об эмиссии гривны, которая, по оценке специалиста, может быть использована для покрытия социальных нужд граждан.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что индексацию зарплат работников в Украине обнулят. Зарегистрированный в Верховной Раде проект госбюджета предусматривает отмену накопленных сумм. Новый расчет инфляции начнется с января 2027 года.

Также Новини.LIVE писали о том, какими должны быть зарплаты и пенсии украинцев. По подсчетам Минсоцполитики, фактический прожиточный минимум в Украине существенно превышает размеры социальных стандартов, утвержденных государством. Работающему человеку для обеспечения базовых потребностей ежемесячно требуется более 12 тыс. грн.