7 способов увеличить пенсию: какие доплаты может начислить ПФУ в 2026 году

Пенсионерка. Фото: Новини.LIVE

Пенсия может быть больше благодаря различным надбавкам и доплатам. Часть из них Пенсионный фонд начисляет автоматически, если у него есть все необходимые данные. В остальных случаях пенсионерам придется самостоятельно обратиться в ПФУ и подтвердить свое право документально. Право на дополнительные выплаты зависит от возраста человека, страхового стажа, семейных обстоятельств, состояния здоровья и наличия определенного статуса.

Об этом рассказала юрист ЮК "Приходько и партнеры" Алена Чмона в комментарии "Шелтеру", передает Новини.LIVE.

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Доплата за сверхнормативный стаж

Если у человека страховой стаж превышает установленный для назначения пенсии, за каждый дополнительный полный год может начисляться доплата. Ее размер зависит от величины прожиточного минимума, установленного для нетрудоспособных лиц, и конкретного пенсионного дела.

Доплата по возрасту

По достижении 70, 75 и 80 лет пенсионерам могут автоматически назначать ежемесячную компенсационную выплату. В 2026 году ее размер составляет:

от 70 до 75 лет — до 300 гривен;

от 75 до 80 лет — до 456 гривен;

от 80 лет — до 570 гривен.

Но есть важное условие: общий размер пенсии с учетом доплат должен быть меньше 10 340,35 гривен. Отдельно подавать заявление на эту выплату обычно не требуется — ПФУ назначает ее автоматически по достижении соответствующего возраста.

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Доплата на нетрудоспособных членов семьи

Такую выплату могут получать, в частности, неработающие военные пенсионеры, содержащие нетрудоспособных членов семьи. Для них доплата составляет 50 % прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц на каждого такого члена семьи. В 2026 году это 1 297,50 гривен.

Здесь уже требуются документы, подтверждающие состав семьи и факт содержания.

Пособие на уход

Некоторые пенсионеры могут претендовать на государственную социальную помощь на уход. Среди условий — возраст, семейное положение, состояние здоровья и заключение врачебно-консультативной комиссии.

Для одиноких пенсионеров в возрасте от 80 лет при наличии необходимых документов предусмотрено соответствующее государственное социальное пособие в размере 1 038 гривен.

Повышение за особый статус или заслуги

Дополнительные выплаты предусмотрены для ветеранов войны, участников боевых действий, людей с особыми заслугами перед Украиной, пострадавших от Чернобыльской катастрофы и других категорий.

Например, с 1 марта 2026 года минимальная пенсионная выплата для участников боевых действий составляет 6 197 гривен. Для лиц с инвалидностью вследствие войны установлены минимальные выплаты от 10 625 до 18 885 гривен в зависимости от группы инвалидности.

Доплата до гарантированного минимума

Если после расчета пенсия оказывается меньше установленного уровня, человеку могут доплатить разницу. Размер такого гарантированного минимума зависит от категории пенсионера, его возраста, страхового стажа и других условий. Так, с 1 марта 2026 года для отдельных категорий неработающих пенсионеров с достаточным стажем минимальная выплата составляет 4 213 гривен.

Отдельные доплаты предусмотрены для людей, которые проживали или работали на территориях с определенным законом статусом либо работали в особых условиях.

Ранее Новини.LIVE писали, почему после перехода на другой вид пенсии выплата может уменьшиться. При таком переводе Пенсионный фонд обычно сохраняет показатель средней зарплаты, который использовался ранее. В то же время для людей с достаточным новым страховым стажем после пенсии по инвалидности могут действовать другие правила расчета.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему из пенсии могут удерживать часть выплаты. До 50% могут взимать на алименты, возмещение убытков предприятию или ущерба вследствие увечья или смерти потерпевшего. По другим основаниям отчисления ограничены 20%, а для излишне выплаченных средств действуют отдельные правила возврата.