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Главная Экономика Некоторым пенсионерам могут "урезать" выплаты на 50%: кто в зоне риска

Некоторым пенсионерам могут "урезать" выплаты на 50%: кто в зоне риска

Ua ru
21 сентября 2026 05:45
Сумма пенсии может уменьшиться на 50%: кто рискует потерять половину выплат
Мужчина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В некоторых случаях Пенсионный фонд может взыскать с получателя часть финансового обеспечения. Украинское законодательство предусматривает удержание определенной суммы из официальных доходов на основании решения суда, постановления или приговора. Пенсионерам грозит потеря до 50% государственных выплат по состоянию на сентябрь 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему могут взыскать половину пенсии.

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По каким причинам "урезают" пенсию

Украинцы могут потерять до половины суммы своих пенсионных выплат в соответствии с законом. Удержание денег осуществляется в таких случаях:

  • на содержание членов семьи (алименты);
  • на возмещение убытков от хищения имущества предприятия/организации;
  • на возмещение убытков, причиненных в результате телесного повреждения, а также в связи со смертью потерпевшего.

В Пенсионном фонде уточнили, что по другим причинам взыскание не может превышать 20% финансового обеспечения. Получателям средств необходимо своевременно уведомлять контролирующий орган об изменении жизненных обстоятельств, влияющих на расчет пенсии.

"Выплаты излишне выплаченных сумм в результате злоупотреблений со стороны пенсионера или представления страхователем недостоверных данных могут быть возвращены добровольно или взысканы на основании решений территориальных органов ПФУ и в судебном порядке", — говорится на портале.

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Гарантии для пенсионеров

Ранее мы сообщали, что в Украине хотят изменить подход к правилам исполнения судебных решений, касающихся принудительного взыскания денег из пенсии. Речь идет о гарантировании минимальной суммы, которая должна остаться у получателя после вычета долга.

Эту сумму хотят установить на уровне прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц — 2 595 грн в 2026 году. Например, если пенсия составляет 3 000 грн, а взыскать нужно 20%, то у гражданина останется всего 2 400 грн.

Согласно предложенному подходу, удержать все 600 грн (20%) не разрешили бы, поскольку остаток не достигает предельного размера. Стоит учесть, что нововведение не предусматривает полного списания задолженности, а лишь устанавливает нижнюю планку для взыскания.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что работающие пенсионеры могут увеличить выплату благодаря дополнительному страховому стажу. Ежегодно происходит автоматический перерасчет для лиц, накопивших от 24 месяцев после назначения пенсии или предыдущей индексации.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине планируют повысить прожиточный минимум в 2027 году. Это означает пересмотр минимальной суммы пенсионного обеспечения, ведь она зависит от размера ПМ для нетрудоспособных лиц. С 1 января могут установить показатель 2 878 грн вместо 2 595 грн.

выплаты пенсии пенсионеры долги взыскание долгов
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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