Выплата украинской пенсии за рубежом: как возобновить выплаты после многих лет эмиграции

Женщина в очках. Фото: Новини.LIVE

Эмиграция в 90-е или в начале 2000-х годов для многих украинских пенсионеров обернулась молчаливым списанием их честно заработанных выплат. Большинство из тех, кто уехал за границу на постоянное жительство, до сих пор считают эту потерю окончательной и безвозвратной. Впрочем, эксперты отмечают, что это не так. Не существует никакого срочного ограничения, которое могло бы аннулировать заработанные годами стаж и причитающиеся деньги.

Сайт Новини.LIVE выяснял, как восстановить пенсию тем, кто проживает за границей уже долгое время.

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Что говорит закон

Долгое время Пенсионный фонд Украины приостанавливал выплату пенсий всем, кто выезжал на постоянное место жительства за границу, если между Украиной и соответствующим государством не было специального международного договора. Однако ситуацию коренным образом изменило решение Конституционного Суда Украины в 2009 году.

Закон гласит, что положения, позволявшие отменять пенсию из-за проживания за границей, были признаны неконституционными и утратили силу. Право на пенсию сохраняется за человеком независимо от места проживания. Восстановленная пенсия должна начисляться с учетом всех индексаций на общих основаниях, а не по минимальным ставкам.

Почему статус постоянного места жительства в другой стране может стать проблемой

На практике больше всего недоразумений возникает с пенсионерами, которые официально оформляют выезд на постоянное место жительства и снимаются с регистрации в Украине. По заявлению пенсионера ПФУ выплачивает ему пенсию за шесть месяцев вперед. Фонд нередко трактует этот аванс как окончательное закрытие дела, однако юридически право на дальнейшие выплаты не угасает. Человек имеет полное право требовать продолжения выплат по истечении шестимесячного периода.

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Как пройти идентификацию за рубежом и сохранить выплаты

Сегодня главное требование Пенсионного фонда — не место жительства, а подтверждение того, что пенсионер жив и выплату получает именно он.

Пройти идентификацию можно несколькими удобными способами:

либо с помощью сервиса "Дія.Підпис";

либо дистанционно по видеосвязи с сотрудником ПФУ;

или офлайн, обратившись в консульское учреждение Украины за рубежом.

Если человек пропускает сроки подтверждения, выплату лишь временно приостанавливают. После прохождения процедуры начисления возобновляются с возвратом всех задолженных средств. Если же ПФУ отказывается возобновлять выплаты из-за самого факта проживания за рубежом, это является прямым основанием для обращения в суд, где шансы на победу максимальны.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали о льготах для пенсионеров, которыми можно воспользоваться в сентябре. Среди важнейших государственных гарантий — предоставление субсидий и скидок на коммунальные услуги, бесплатный проезд в общественном транспорте, освобождение от некоторых налогов, бесплатные лекарства при наличии электронного рецепта и т. д. Некоторые категории лиц могут не платить за свет, газ и водоснабжение, а размер скидки зависит от индивидуальных обстоятельств и наличия конкретного статуса.

Также Новини.LIVE сообщали, на какую пенсию могут рассчитывать украинцы без минимального стажа. Ведь украинское законодательство предусматривает наличие минимального страхового стажа для получения выплат. Размер пенсии в сентябре 2026 года зависит от количества отработанных месяцев, за которые были уплачены единые социальные взносы.