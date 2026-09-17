Виплати української пенсії за кордоном: як поновити виплати після років еміграції

Жінка в окулярах. Фото: Новини.LIVE

Еміграція у 90-х чи на початку 2000-х для багатьох українських пенсіонерів закінчилася мовчазним списанням їхніх чесно зароблених виплат. Більшість із тих, хто виїхав за кордон на постійне проживання, досі вважають цю втрату остаточною і безповоротною. Втім, експерти наголошують, що це не так. Не існує жодного строкового ліміту, який міг би анулювати зароблені роками стаж і належні гроші.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, як поновити пенсію тим, хто проживає за кордоном вже довгий час.

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Що каже закон

Тривалий час Пенсійний фонд України припиняв виплату пенсій усім, хто виїжджав на постійне проживання за кордон, якщо між Україною та відповідною державою не було спеціального міжнародного договору. Однак ситуацію докорінно змінило рішення Конституційного Суду України у 2009 році.

Закон каже, що дозволи на скасування пенсії через проживання за кордоном, були визнані неконституційними та втратили чинність. Право на пенсію зберігається за людиною незалежно від місця проживання. Поновлена пенсія має нараховуватися з урахуванням усіх індексацій на загальних підставах, а не за мінімальними ставками.

Чому статус постійного місця проживання в іншій країні може стати проблемою

На практиці найбільше непорозумінь виникає із пенсіонерами, які офіційно оформлюють виїзд на постійне місце проживання і знімаються з реєстрації в Україні. За заявою пенсіонера ПФУ виплачує йому пенсію за шість місяців наперед. Фонд нерідко трактує цей аванс як остаточне закриття справи, проте юридично право на подальші виплати не згасає. Людина має повне право вимагати продовження виплат після завершення шестимісячного періоду.

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Як пройти ідентифікацію за кордоном та зберегти виплати

Сьогодні головна вимога Пенсійного фонду — не місце проживання, а підтвердження того, що пенсіонер живий і виплату отримує саме він.

Пройти ідентифікацію можна кількома зручними способами:

або за допомогою сервісу "Дія.Підпис";

або дистанційно через відеозв'язок із працівником ПФУ;

або офлайн, звернувшись до консульської установи України за кордоном.

Якщо людина пропускає строки підтвердження, виплату лише тимчасово призупиняють. Після проходження процедури нарахування поновлюються з поверненням усіх заборгованих коштів. Якщо ж ПФУ відмовляється відновлювати виплати через сам факт проживання за кордоном, це є прямою підставою для звернення до суду, де шанси на перемогу є максимальними.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про пільги для пенсіонерів, якими можна скористатись у вересні. Серед найважливіших державних гарантій — надання субсидії та знижок на комунальні послуги, безплатний проїзд у громадському транспорті, звільнення від деяких податків, безплатні ліки за наявності електронного рецепта тощо. Деякі категорії осіб можуть не платити за світло, газ і водопостачання, а розмір знижки залежить від індивідуальних обставин і наявності конкретного статусу.

Також Новини.LIVE повідомляли на яку пенсію можуть розраховувати українці без мінімального стажу. Адже українське законодавство передбачає набуття мінімального страхового стажу для отримання виплат. Розмір пенсії у вересні 2026 року залежить від кількості відпрацьованих місяців, за які були сплачені єдині соціальні внески.