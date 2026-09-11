Пільги для пенсіонерів у вересні 2026 року: яку підтримку гарантує держава

Пенсіонер на вулиці Києва. Фото: Новини.LIVE

Українське законодавство передбачає чимало пільг для пенсіонерів у 2026 році. Серед найважливіших державних гарантій — надання субсидії та знижок на комунальні послуги, безплатний проїзд у громадському транспорті, звільнення від деяких податків, безплатні ліки за наявності електронного рецепта тощо. Ми розібралися, на яку підтримку варто розраховувати людям похилого віку.

Сайт Новини.LIVE розповідає про пільги для пенсіонерів у вересні 2026 року.

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Знижки на комунальні послуги

Деякі категорії осіб можуть не платити за світло, газ і водопостачання, а розмір знижки залежить від індивідуальних обставин і наявності конкретного статусу. Для пенсіонерів передбачили зниження витрат на:

100% — для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, людей з інвалідністю внаслідок війни, колишніх педагогічних/медичних/фармацевтичних працівників і бібліотекарів у сільських місцевостях;

75% — для учасників бойових дій у межах установлених норм;

50% — для учасників війни та членів сімей загиблих захисників;

25% — для дітей війни.

Певні категорії пенсіонерів можуть розраховувати на знижку лише в разі неперевищення встановленого ліміту доходу. Тому необхідно зважати на цей нюанс при зверненні в контролюючий орган за пільгою.

Безплатний проїзд у транспорті

Згідно з постановою Кабінету Міністрів "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування", люди похилого віку не витрачають кошти у приміських електричках, трамваях, тролейбусах і міських автобусах на комунальних маршрутах.

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Натомість платити доводиться в таксі, міжміських автобусах і потягах далекого сполучення (плацкарти, купе, спальні вагони та швидкісні поїзди "Інтерсіті"). На цей транспорт не поширюється дія пільги для пенсіонерів за віком.

Земельний податок для пенсіонерів

Якщо площа ділянки не перевищує нормативу, власник території звільняється від сплати земельного податку. Дають такі обмеження:

для міста — до 0,10 гектара;

для селища — до 0,15 гектара;

для села — до 0,25 гектара.

Також держава встановила ліміти залежно від цільового призначення земельної ділянки. Наприклад, для дачного будівництва — не більше 0,10 гектара, для індивідуального гаража — до 0,01 гектара, для ведення садівництва — максимум 0,12 гектара.

Лікарські засоби за рецептами

У межах державної програми "Доступні ліки" пенсіонери можуть безплатно отримати окремі препарати, зокрема для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, бронхіальної астми та інших хронічних хвороб. Важливою умовою є наявність електронного рецепту.

Раніше Новини.LIVE писали, на яку пенсію можуть розраховувати українці без мінімального страхового стажу. Держава призначає соціальну допомогу в розмірі прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Станом на вересень 2026 року йдеться про суму 2 595 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, чому виплати можуть не призначити особам з інвалідністю у вересні 2026 року. Закон передбачає обов'язкову наявність мінімального страхового стажу від 1 до 15 років, залежно від віку людини і групи інвалідності. Інакше сума допомоги буде меншою.