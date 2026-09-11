Льготы для пенсионеров в сентябре 2026 года: какую поддержку гарантирует государство

Пенсионер на улице Киева. Фото: Новини.LIVE

Украинское законодательство предусматривает немало льгот для пенсионеров в 2026 году. Среди важнейших государственных гарантий — предоставление субсидий и скидок на коммунальные услуги, бесплатный проезд в общественном транспорте, освобождение от некоторых налогов, бесплатные лекарства при наличии электронного рецепта и пр. Мы разобрались, на какую поддержку стоит рассчитывать пожилым людям.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о льготах для пенсионеров в сентябре 2026 года.

Реклама

Скидки на коммунальные услуги

Некоторые категории лиц могут не платить за свет, газ и водоснабжение, а размер скидки зависит от индивидуальных обстоятельств и наличия конкретного статуса. Для пенсионеров предусмотрено снижение расходов на:

100% — для лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, людей с инвалидностью вследствие войны, бывших педагогических/медицинских/фармацевтических работников и библиотекарей в сельских местностях;

75% — для участников боевых действий в пределах установленных норм;

50% — для участников войны и членов семей погибших защитников;

25% — для детей войны.

Определенные категории пенсионеров могут рассчитывать на скидку только в случае непревышения установленного лимита дохода. Поэтому необходимо учитывать этот нюанс при обращении в контролирующий орган за льготой.

Бесплатный проезд в транспорте

Согласно постановлению Кабинета Министров "О бесплатном проезде пенсионеров в общественном транспорте", пожилые люди не тратят деньги в пригородных электричках, трамваях, троллейбусах и городских автобусах на муниципальных маршрутах.

Читайте также:

Зато платить приходится в такси, междугородних автобусах и поездах дальнего следования (плацкартах, купе, спальных вагонах и скоростных поездах "Интерсити"). На этот транспорт не распространяется действие льготы для пенсионеров по возрасту.

Земельный налог для пенсионеров

Если площадь участка не превышает норматива, владелец территории освобождается от уплаты земельного налога. Предусмотрены такие ограничения:

для города — до 0,10 гектара;

для поселка — до 0,15 гектара;

для села — до 0,25 гектара.

Также государство установило лимиты в зависимости от целевого назначения земельного участка. Например, для дачного строительства — не более 0,10 гектара, для индивидуального гаража — до 0,01 гектара, для ведения садоводства — максимум 0,12 гектара.

Лекарственные средства по рецептам

В рамках государственной программы "Доступные лекарства" пенсионеры могут бесплатно получить отдельные препараты, в частности для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, бронхиальной астмы и других хронических заболеваний. Важным условием является наличие электронного рецепта.

Ранее Новини.LIVE писали, на какую пенсию могут рассчитывать украинцы без минимального страхового стажа. Государство назначает социальную помощь в размере прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. По состоянию на сентябрь 2026 года речь идет о сумме 2 595 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему выплаты могут не назначить лицам с инвалидностью в сентябре 2026 года. Закон предусматривает обязательное наличие минимального страхового стажа от 1 до 15 лет, в зависимости от возраста человека и группы инвалидности. В противном случае сумма помощи будет меньше.