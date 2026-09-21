Сума пенсії може зменшитися на 50%: хто ризикує втратити половину виплат

Чоловік із парасолькою. Фото: Новини.LIVE

В деяких випадках Пенсійний фонд може стягнути з отримувача частину фінансового забезпечення. Українське законодавство передбачає відрахування певної суми з офіційних доходів на підставі рішення суду, ухвали, постанови або вироку. Пенсіонерам загрожує втрата до 50% державних виплат станом на вересень 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому можуть стягнути половину пенсії.

Реклама

З яких причин "урізають" пенсію

Українці можуть втратити до половини суми своїх пенсійних виплат за законом. Відрахування коштів здійснюється в таких випадках:

на утримання членів сім’ї (аліменти);

на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємства/організації;

на відшкодування збитків, завданих каліцтвом, а також у зв’язку зі смертю потерпілого.

В Пенсійному фонді уточнили, що з інших причин стягнення не може перевищувати 20% фінансового забезпечення. Отримувачам коштів необхідно вчасно повідомляти контролюючий орган про зміну життєвих обставин, які впливають на розрахунок пенсії.

"Виплати надміру виплачених сум внаслідок зловживань з боку пенсіонера або подання страхувальником недостовірних даних можуть бути повернуті добровільно або стягуються на підставі рішень територіальних органів ПФУ та в судовому порядку", — йдеться на порталі.

Читайте також:

Гарантії для пенсіонерів

Раніше ми розповідали, що в Україні хочуть змінити підхід до правил виконання судових рішень, які стосуються примусового стягнення коштів із пенсії. Йдеться про гарантування мінімальної суми, що повинна залишитися в отримувача після відрахування боргу.

Цей розмір хочуть встановити на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб — 2 595 грн у 2026 року. Наприклад, якщо пенсія становить 3 000 грн, а стягнути потрібно 20%, то в громадянина залишиться всього 2 400 грн.

За запропонованим підходом утримати всі 600 грн (20%) не дозволили б, оскільки залишкова сума не доходить до граничного розміру. Варто врахувати, що нововведення не передбачає повного списання заборгованості, а лише встановлює нижню планку для стягнення.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що працюючі пенсіонери можуть збільшити виплату завдяки додатковому страховому стажу. Щороку відбувається автоматичний перерахунок для осіб, які накопичили від 24 місяців після призначення пенсії або попередньої індексації.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні хочуть підвищити прожитковий мінімум у 2027 році. Це означає перегляд мінімальної суми пенсійного забезпечення, адже вона залежить від розміру ПМ для непрацездатних осіб. Із 1 січня можуть встановити показник 2 878 грн замість 2 595 грн.