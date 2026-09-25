Пенсія для учасників бойових дій: яку мінімальну суму і надбавки отримають у жовтні

Пенсіонер на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Деяким категоріям українців закон передбачив підвищені розміри пенсії у 2026 році. Серед них — учасники бойових дій, які також мають право достроково звернутися в контролюючий орган за призначенням виплат у разі наявності достатнього страхового стажу. Якщо з урахуванням усіх підвищень і надбавок сума не дотягує до мінімальної, Пенсійний фонд автоматично доплатить до потрібного рівня.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

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Мінімальна пенсія для УБД у жовтні

На початку 2026 року для учасників бойових дій встановили новий "поріг" щомісячних пенсійних виплат — сума не може бути меншою 6 197 грн. Якщо з урахуванням підвищень/надбавок і після індексації фінансове забезпечення не доходить до вказаного рівня, ПФУ гарантує автоматичну доплату.

"УБД мають право на дострокову пенсію за віком після досягнення чоловіками 55 років за наявності страхового стажу не менше 25 років, жінками — 50 років зі стажем не менше 20 років. Розмір пенсії залежить від тривалості набутого стажу та отриманого заробітку, з якого сплачувалися страхові внески", — уточнили в ПФУ.

Надбавки до пенсійного забезпечення УБД

Статус учасника бойових дій гарантує українцям такі додаткові фінансові нарахування до пенсії у жовтні 2026 року:

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підвищення в розмірі 25% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

цільову грошову допомогу на прожиття у розмірі 40 грн;

щомісячну державну адресну підтримку, якщо розмір пенсії не досягає встановленого ліміту.

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2 595 грн, отже сума підвищення (25% від ПМ) дорівнює 648 грн. З 1 січня 2027 року планують переглянути соціальні стандарти, оновивши розміри прожиткових мінімумів для різних демографічних груп. Це призведе до зростання пенсійної надбавки.

Щоб оформити виплати, українцям необхідно звернутися в контролюючий орган із пакетом документів, який включає паспорт, ідентифікаційний код, трудову книжку, довідку про заробітну плату і набутий стаж, посвідчення учасника бойових дій, а також документи про безпосередню участь у захисті та обороні України.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, кому з пенсіонерів передбачили надбавку понад 1000 грн. Додаткові кошти можуть отримати люди похилого віку, яким виповнилося 80 років. Вони повинні потребувати стороннього догляду і не мати працездатних родичів, які зобов’язанні їх утримувати.

Також Новини.LIVE розповідали, що деяким пенсіонерам виплачують одноразову допомогу в розмірі від 25 950 грн. Це десятикратна сума прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Право на додаткові кошти мають визначені працівники бюджетної сфери.