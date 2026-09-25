Пенсия для участников боевых действий: какую минимальную сумму и надбавки получат в октябре

Пенсионер на улице. Фото: Новини.LIVE

Для некоторых категорий украинцев законом предусмотрено повышение размера пенсии в 2026 году. Среди них — участники боевых действий, которые также имеют право досрочно обратиться в контролирующий орган за назначением выплат при наличии достаточного страхового стажа. Если с учетом всех повышений и надбавок сумма не дотягивает до минимальной, Пенсионный фонд автоматически доплатит до необходимого уровня.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Минимальная пенсия для УБД в октябре

В начале 2026 года для участников боевых действий установили новый "порог" ежемесячных пенсионных выплат — сумма не может быть меньше 6 197 грн. Если с учетом повышений/надбавок и после индексации финансовое обеспечение не достигает указанного уровня, ПФУ гарантирует автоматическую доплату.

"УБД имеют право на досрочную пенсию по возрасту после достижения мужчинами 55 лет при наличии страхового стажа не менее 25 лет, женщинами — 50 лет со стажем не менее 20 лет. Размер пенсии зависит от продолжительности приобретенного стажа и полученного заработка, с которого уплачивались страховые взносы", — уточнили в ПФУ.

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Надбавки к пенсионному обеспечению УБД

Статус участника боевых действий гарантирует украинцам такие дополнительные финансовые начисления к пенсии в октябре 2026 года:

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повышение в размере 25% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

целевую денежную помощь на проживание в размере 40 грн;

ежемесячную государственную адресную поддержку, если размер пенсии не достигает установленного лимита.

Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет 2 595 грн, следовательно, сумма повышения (25% от ПМ) равна 648 грн. С 1 января 2027 года планируют пересмотреть социальные стандарты, обновив размеры прожиточных минимумов для различных демографических групп. Это приведет к росту пенсионной надбавки.

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Чтобы оформить выплаты, украинцам необходимо обратиться в контролирующий орган с пакетом документов, который включает паспорт, идентификационный код, трудовую книжку, справку о заработной плате и накопленном стаже, удостоверение участника боевых действий, а также документы о непосредственном участии в защите и обороне Украины.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, кому из пенсионеров предусмотрена надбавка свыше 1000 грн. Дополнительные средства могут получить пожилые люди, которым исполнилось 80 лет. Они должны нуждаться в постороннем уходе и не иметь трудоспособных родственников, обязанных их содержать.

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Также Новини.LIVE сообщали, что некоторым пенсионерам выплачивают единовременное пособие в размере от 25 950 грн. Это десятикратная сумма прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Право на дополнительные деньги имеют определенные сотрудники бюджетной сферы.