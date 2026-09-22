Доплата к пенсии в размере 1038 грн: кто может получить в сентябре и как оформить

Пенсионеры гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE

Некоторым украинцам Пенсионный фонд назначает не только финансовое обеспечение по возрасту, но и дополнительные надбавки. Например, в сентябре 2026 года части получателей полагается выплата в размере 1 038 грн. Это ежемесячная доплата для пенсионеров, которым исполнилось 80 лет и которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, согласно заключению врачей.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кто может рассчитывать на дополнительные деньги в сентябре.

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Надбавка в размере 1 038 грн к пенсии

Обратиться за дополнительной выплатой могут только пенсионеры по возрасту, соответствующие одновременно четырем критериям. Согласно информации Пенсионного фонда, в 2026 году утверждены такие требования:

самостоятельное проживание;

достижение 80-летнего возраста;

отсутствие трудоспособных родственников, которые по закону обязаны содержать пенсионера;

необходимость постоянного постороннего ухода в связи с состоянием здоровья.

Невыполнение хотя бы одного условия делает невозможным назначение надбавки к пенсионному обеспечению. Ее размер составляет 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц — 1 038 грн по состоянию на 2026 год. В случае повышения социальных стандартов изменится и сумма надбавки.

Как оформить доплату к пенсии

Финансовое обеспечение автоматически не увеличивается, получателям необходимо обратиться в контролирующий орган с соответствующим заявлением. Но сначала нужно пройти врачебно-консультативную комиссию, которая выдаст заключение о том, что человек действительно нуждается в постоянном постороннем уходе.

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Дополнительно понадобятся подтверждающие документы об отсутствии родственников трудоспособного возраста, обязанных содержать пенсионера. Заявления принимают в любом территориальном сервисном центре ПФУ, через ЦНАП, в электронном формате (сайт или мобильное приложение), а также по почте.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторые пенсионеры могут не платить за коммунальные услуги. Отдельные категории граждан имеют льготы в виде скидки. Полная компенсация предусмотрена людям с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий в период Второй мировой войны.

Также Новини.LIVE рассказывали, кому из пенсионеров выдают деньги авансом за шесть месяцев. Выплаты начисляются в случае выезда из Украины на постоянное проживание за границу. При этом необходимо сняться с места регистрации, иначе начисление не утвердят.