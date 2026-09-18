Пенсионеры имеют льготы на коммунальные услуги: кому дали 100%, 75% и 50% скидки

Платежка за газ и деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Некоторые категории украинцев могут рассчитывать на снижение расходов, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг. Льготы для пенсионеров включают скидки на газ, электроэнергию, водоснабжение, покупку сжиженного газа, твердого и жидкого топлива. Мы разобрались, какую поддержку государство оказывает пожилым людям в сентябре 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о льготах на коммунальные услуги для украинских пенсионеров.

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Скидки на услуги ЖКХ в 2026 году

Не все пенсионеры могут рассчитывать на снижение расходов, а только представители определенных категорий в пределах социальной нормы площади жилья и утвержденных объемов потребления. Без учета совокупного дохода семьи льготы предоставляются:

лицам с инвалидностью вследствие войны 1-3 группы, участникам боевых действий в период Второй мировой войны (если исполнилось 85 лет и более) — 100% скидки;

УБД, пострадавшим участникам Революции Достоинства — 75% скидки;

семьям погибших (умерших) ветеранов войны и родственникам погибших (умерших) Защитников/Защитниц Украины — 50% скидки.

Отдельно 100% скидки дают пенсионерам, проживающим в сельской местности и работавшим учителями, библиотекарями, медиками или в сфере культуры. Важным нюансом является совокупный доход семьи в расчете на одного человека — сумма не должна превышать величину, дающую право на налоговую социальную льготу. По состоянию на 2026 год речь идет о 4 660 грн.

"Льготы на оплату коммунальных услуг по поставке тепловой энергии, природного газа, электрической энергии для централизованного, автономного и индивидуального отопления рассчитывают в апреле и октябре с учетом продолжительности отопительного сезона", — уточнили в Пенсионном фонде.

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Как пенсионерам получить льготу

Автоматическое применение скидки не предусмотрено, поскольку контролирующий орган не располагает необходимой информацией. Пенсионерам необходимо подать заявку удобным способом, например, лично в ближайшем сервисном центре ПФУ, онлайн через веб-портал электронных услуг, почтовым отправлением или через уполномоченное лицо исполнительного органа сельского/городского совета.

Также важно проинформировать Пенсионный фонд об изменении жизненных обстоятельств или возникновении оснований, влияющих на предоставление льготы. Речь идет об обновлении состава семьи, отмене статуса, переезде на новое место жительства и пр. Максимальный срок для подачи нового заявления — 30 календарных дней.

Ранее Новини.LIVE писали, какие льготы предусмотрены для лиц с инвалидностью 2 группы в сентябре 2026 года. Они могут получить облегченные условия труда, лекарства по рецептам со скидкой до 50% и бесплатное санаторно-курортное лечение. Кроме того, предусмотрен льготный проезд в транспорте.

Также Новини.LIVE сообщали, что некоторые украинцы могут рассчитывать на минимальную пенсию от 20 000 грн. Такие суммы получают ликвидаторы аварии на ЧАЭС, которым установлена 1 группа инвалидности. Однако необходимо доказать причинно-следственную связь между состоянием здоровья и профессиональной деятельностью.