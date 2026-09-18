Пенсіонери мають пільги на комунальні послуги: кому надали 100%, 75% та 50% знижки

Платіжка на газ і гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Деякі категорії українців можуть розраховувати на зниження витрат, пов’язаних із оплатою житлово-комунальних послуг. Пільги для пенсіонерів включають знижки на газ, електроенергію, водопостачання, купівлю скрапленого газу, твердого і рідкого пічного палива. Ми розібралися, яку підтримку держава надає людям похилого віку у вересні 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає про пільги на комунальні послуги для українських пенсіонерів.

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Знижки на послуги ЖКГ у 2026 році

Не всі пенсіонери можуть розраховувати на зниження витрат, а лише представники певних категорій у межах соціальної норми площі житла та затверджених обсягів споживання. Без урахування сукупного доходу сім’ї пільги надають:

особам з інвалідністю внаслідок війни 1-3 групи, учасникам бойових дій у період Другої світової війни (якщо виповнилося 85 років і більше) — 100% знижки;

УБД, постраждалим учасникам Революції Гідності — 75% знижки;

сім’ям загиблих (померлих) ветеранів війни і родичам загиблих (померлих) Захисників/Захисниць України — 50% знижки.

Окремо 100% знижки надають пенсіонерам, які проживають у сільській місцевості та працювали вчителями, бібліотекарями, медиками або у сфері культури. Проте важливим нюансом є сукупний дохід родини в розрахунку на одну особу — сума не повинна перевищувати величину, яка дає право на податкову соціальну пільгу. Станом на 2026 рік йдеться про 4 660 грн.

"Пільги на оплату комунальних послуг із постачання теплової енергії, природного газу, електричної енергії для централізованого, автономного та індивідуального опалення розраховують у квітні та жовтні з урахуванням тривалості опалювального сезону", — уточнили в Пенсійному фонді.

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Як пенсіонерам отримати пільгу

Автоматичне застосування знижки не передбачається, оскільки контролюючий орган не володіє потрібною інформацією. Пенсіонерам необхідно подати заявку зручним способам, наприклад, особисто в найближчому сервісному центрі ПФУ, онлайн через вебпортал електронних послуг, поштовим відправленням або через уповноважену особу виконавчого органу сільської/міської ради.

Також важливо проінформувати Пенсійний фонд про зміну життєвих обставин або виникнення підстав, які пливають на надання пільги. Йдеться про оновлення складу сім’ї, скасування статусу, переїзд на нове місце проживання тощо. Максимальний термін для нового звернення — 30 календарних днів.

Раніше Новини.LIVE писали, які пільги передбачені для осіб з інвалідністю 2 групи у вересні 2026 року. Вони можуть отримати полегшені умови праці, ліки за рецептами зі знижкою до 50% та безплатне санаторно-курортне лікування. Плюс передбачений пільговий проїзд у транспорті.

Також Новини.LIVE розповідали, що деякі українці можуть розраховувати на мінімальну пенсію від 20 000 грн. Такі суми отримують ліквідатори аварії на ЧАЕС, яким встановили 1 групу інвалідності. Проте необхідно довести причинно-наслідковий зв'язок між станом здоров’я та діяльністю.