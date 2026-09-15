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Головна Економіка 2 група інвалідності: на які пільги можуть розраховувати українці у вересні

2 група інвалідності: на які пільги можуть розраховувати українці у вересні

Ua ru
15 вересня 2026 08:10
Підтримка осіб з інвалідністю 2 групи: які пільги і виплати передбачені у вересні
Пенсіонерка на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Українське законодавство передбачає чимало пільг для осіб з інвалідністю 2 групи. Державна підтримка включає трудові гарантії, знижки на проїзд у громадському транспорті, а також медичну і житлову допомогу. Ми розібралися, право на які пільги мають українці з посвідченням особи з інвалідністю 2 групи станом на вересень 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на закон "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

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Пільги для осіб з інвалідністю 2 групи

Перелік державних гарантій доволі широкий, оскільки 2 група інвалідності передбачає змогу людини обслуговувати себе в побуті, проте нездатність працювати у звичайних умовах. Враховуючи потреби українців, уряд затвердив такі пільги:

  • відсутність випробувального терміну на роботі;
  • звільнення за власним бажанням у будь-який момент;
  • полегшені умови праці, наприклад, скорочений робочий тиждень або індивідуальний графік;
  • щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів (плюс 60 днів відпочинку без збереження зарплати);
  • ліки за рецептами зі знижкою до 50%;
  • безплатне санаторно-курортне лікування за медичними показаннями;
  • придбання на пільгових умовах протезів, засобів для догляду, спеціальних меблів тощо;
  • першочергове право на житло (не для всіх осіб з інвалідністю 2 групи);
  • позачергове обслуговування в касах міського та міжміського транспорту;
  • безплатний проїзд у міському транспорті;
  • знижка 50% на міжміські перевезення, залізницю, літаки та річковий транспорт (у період з 1 жовтня до 15 травня);
  • вступ до закладів вищої освіти в межах спеціальних квот;
  • соціальна стипендія для студентів.

Для отримання всіх зазначених пільг і гарантій необхідно підтвердити стан здоров’я посвідченням особи з інвалідністю. Державна підтримка надається лише за наявності вказаного документу (паперового чи електронного).

Мінімальні виплати у вересні 2026 року

По-перше, особи з інвалідністю 2 групи мають право на виплати в розмірі 90% пенсії за віком, якщо накопичили достатньо страхового стажу (від 1 до 15 років залежно від віку). Без стажу українцям нараховують державну соціальну допомогу в розмірі прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб — 2 595 грн.

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По-друге, якщо стан здоров’я пов'язаний з аварією на ЧАЕС, мінімальна сума фінансового забезпечення доходить до 7 884,57 грн. А ліквідаторам Чорнобильської катастрофи виплачують щонайменше 13 989,28 грн з 1 березня 2026 року (при підтвердженні причинно-наслідкового зв’язку між інвалідністю та діяльністю).

По-третє, передбачена спеціальна пенсія військовим незалежно від страхового стажу, чия інвалідність настала під час служби або не пізніше трьох місяців після звільнення. Представники 2 групи отримують 60% або 80% грошового забезпечення.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які державні трудові гарантії мають працівники з інвалідністю в Україні. Для них передбачили збільшену тривалість основної щорічної відпустки і зручний графік. Додатково необхідна попередня згода співробітника на нічні та надурочні роботи.

Також Новини.LIVE розповідали, які пільги отримали ветерани праці в Україні. Наявність статусу гарантує безплатні щорічні медогляди, зубопротезування, позачергову госпіталізацію, ліки зі знижками. Плюс вони мають право на додаткову відпустку до 14 днів на рік.

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Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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