Пільги для ветеранів праці у 2026 році: на що можуть розраховувати пенсіонери зі стажем

Натовп людей. Фото: УНІАН

Багаторічна офіційна праця відкриває для українських пенсіонерів можливість отримати не лише щомісячні виплати, а й офіційний статус ветерана праці. Проте пільги та соціальні гарантії не призначаються автоматично разом із нарахуванням пенсії. Їх необхідно оформлювати через органи соціального захисту населення. Держава передбачає для цієї категорії громадян низку привілеїв.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, як отримати статус та чи можна за його наявності мати надбавку до пенсії.

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Умови отримання статусу

Ключовою вимогою для оформлення статусу ветерана праці є наявність тривалого страхового стажу — не менше ніж 40 років для чоловіків. Для жінок — від 35 років. Для отримання відповідного посвідчення пенсіонеру необхідно звернутися до місцевого органу соціального захисту населення.

Необхідний пакет документів

Заявник має надати:

копія паспорту;

копію картки платника податків (РНОКПП);

оригінал і копія пенсійного посвідчення;

довідка з ПФУ про загальний трудовий стаж;

фотокартка розміром 3х4 см.

Тільки після перевірки документів та внесення даних до реєстру людина здобуває офіційне право на пільги.

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Які привілеї статусу ветерана праці

Статус надає право на безоплатне зубопротезування, щорічні медогляди, позачергову госпіталізацію та купівлю ліків зі значними знижками. Крім цього, ветерани праці мають право на додаткову відпустку до 14 днів на рік, перевагу при виділенні житла чи земельних ділянок, звільнення від земельного податку та безкоштовне підключення стаціонарного телефону.

Проте автоматичної доплати до пенсії за самий статус законодавство не передбачає. Грошову надбавку у розмірі 200% від мінімальної пенсії за віком отримують лише особи з особливими заслугами — Герої України, Герої соціндустрії та повні кавалери ордена Трудової слави. Фахівці наголошують, що ветеран праці та ветеран війни — це повністю різні правові категорії. Адже статус УБД надається виключно за документально підтверджену участь у бойових завданнях.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як оформити вихід на пенсію в 50 років. Більшість українців виходять на пенсію у 60 років, однак деякі категорії громадян можуть оформити виплати за віком набагато раніше. Це стосується жінок, які народили та виховали до шестирічного віку п'ятьох або більше дітей.

Також Новини.LIVE повідомляли, чи можна оформити пільги на комуналку за фактичною адресою місця проживання. Пільги, зокрема на оплату житлово-комунальних послуг, надаються громадянам, інформація про яких внесена до Реєстру осіб, що мають право на пільги. Порядок визначений Положенням про Реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117.