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Главная Экономика Льготы для ветеранов труда: что гарантирует государство за многолетний труд

Льготы для ветеранов труда: что гарантирует государство за многолетний труд

Ua ru
9 сентября 2026 17:12
Льготы для ветеранов труда в 2026 году: на что могут рассчитывать пенсионеры со стажем
Толпа людей. Фото: УНИАН

Многолетний официальный трудовой стаж открывает для украинских пенсионеров возможность получить не только ежемесячные выплаты, но и официальный статус ветерана труда. Однако льготы и социальные гарантии не предоставляются автоматически вместе с начислением пенсии. Их необходимо оформлять через органы социальной защиты населения. Государство предусматривает для этой категории граждан ряд привилегий.

Сайт Новини.LIVE выяснял, как получить этот статус и можно ли при его наличии получать надбавку к пенсии.

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Условия получения статуса

Ключевым требованием для оформления статуса ветерана труда является наличие длительного страхового стажа — не менее 40 лет для мужчин. Для женщин — от 35 лет. Для получения соответствующего удостоверения пенсионеру необходимо обратиться в местный орган социальной защиты населения.

Необходимый пакет документов

Заявитель должен предоставить:

  • копию паспорта;
  • копию карточки налогоплательщика (РНОКПП);
  • оригинал и копию пенсионного удостоверения;
  • справку из ПФУ об общем трудовом стаже;
  • фотографию размером 3х4 см.

Только после проверки документов и внесения данных в реестр человек получает официальное право на льготы.

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Какие привилегии дает статус ветерана труда

Статус дает право на бесплатное зубное протезирование, ежегодные медицинские осмотры, внеочередную госпитализацию и покупку лекарств со значительными скидками. Кроме того, ветераны труда имеют право на дополнительный отпуск до 14 дней в год, преимущество при выделении жилья или земельных участков, освобождение от земельного налога и бесплатное подключение стационарного телефона.

Однако автоматической доплаты к пенсии за сам статус законодательство не предусматривает. Денежную надбавку в размере 200% от минимальной пенсии по возрасту получают только лица с особыми заслугами — Герои Украины, Герои социальной промышленности и полные кавалеры ордена Трудовой славы. Специалисты отмечают, что ветеран труда и ветеран войны — это совершенно разные правовые категории. Ведь статус УБД присваивается исключительно за документально подтвержденное участие в боевых заданиях.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как оформить выход на пенсию в 50 лет. Большинство украинцев выходят на пенсию в 60 лет, однако некоторые категории граждан могут оформить пенсию по возрасту гораздо раньше. Это касается женщин, которые родили и воспитали до шестилетнего возраста пятерых или более детей.

Также Новини.LIVE сообщали, можно ли оформить льготы на коммунальные услуги по фактическому адресу проживания. Льготы, в частности на оплату жилищно-коммунальных услуг, предоставляются гражданам, информация о которых внесена в Реестр лиц, имеющих право на льготы. Порядок определен Положением о Реестре лиц, имеющих право на льготы, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 29 января 2003 года № 117.

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Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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