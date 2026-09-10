Праця людей з інвалідністю: на які пільги та гарантії мають право у 2026 році

Працівниця з інвалідністю. Фото: Magnific.

Коли людина з інвалідністю влаштовується на роботу, краще заздалегідь знати, на що вона може розраховувати. Скільки днів відпустки буде протягом року, скільки часу можна взяти за власний рахунок, чи можна домовитися про зручніший графік, попросити пристосувати робоче місце або працювати неповний день. А для тих, хто отримав інвалідність через війну, травму чи професійне захворювання, діють додаткові гарантії.

Якими пільгами можуть користуватися такі працівники, розповідає Новини.LIVE за інформацією Держпраці.

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Працівники з інвалідністю I та II груп

Для них передбачена щорічна основна оплачувана відпустка до 30 календарних днів. За власною заявою працівник також може взяти до 60 календарних днів без збереження зарплати. У цьому випадку роботодавець має відпустити працівника на відпочинок.

Працівники з інвалідністю III групи

Таким працівникам гарантована щорічна основна оплачувана відпустка до 26 календарних днів. Також працівник може взяти до 30 календарних днів без збереження зарплати.

Які пільги є спільними для працівників з різними групами інвалідності

Працівник може обрати зручний час для щорічної відпустки та піти у неї ще до завершення шести місяців роботи на новому місці.

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Робоче місце мають пристосувати до потреб людини. Це може бути зміна графіка, додаткові перерви, інше обладнання, зручніше розташування робочого місця або перехід на дистанційну чи надомну роботу, якщо це дозволяє сама робота. За потреби можна встановити неповний робочий день або тиждень.

Для нічної та надурочної роботи потрібна згода працівника. При цьому така робота має відповідати медичним рекомендаціям та індивідуальній програмі реабілітації.

Якщо інвалідність пов’язана з війною

Для людей з інвалідністю внаслідок війни передбачена додаткова оплачувана відпустка — 14 календарних днів на рік. До неї додається основна відпустка: до 30 днів для I та II груп і до 26 днів для III групи. Також ця категорія працівників захищена під час скорочення штату. Вони мають переважне право залишитися на роботі.

Якщо інвалідність виникла через травму або професійне захворювання

У цьому випадку працівник отримує основну відпустку відповідно до своєї групи: до 30 днів для I та II груп і до 26 днів для III групи. Відпустка без збереження зарплати також залежить від групи: до 60 днів для I та II груп і до 30 днів для III групи.

Якщо людина вже не може виконувати попередню роботу, її за згодою можуть перевести на легшу. При цьому зберігається середній заробіток.

Для таких працівників також передбачені навчання та перекваліфікація, якщо після травми чи професійного захворювання вони більше не можуть виконувати попередню роботу. Окрема гарантія діє і під час скорочення. Якщо інвалідність стала наслідком нещасного випадку на цьому підприємстві, професійного захворювання або трудового каліцтва, працівник має залишитися на робочому місці.

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