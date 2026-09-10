Трудоустройство людей с инвалидностью: на какие льготы и гарантии имеют право в 2026 году

Работница с инвалидностью. Фото: Magnific.

Когда человек с инвалидностью устраивается на работу, лучше заранее знать, на что он может рассчитывать. Сколько дней отпуска будет в течение года, сколько времени можно взять за свой счет, можно ли договориться о более удобном графике, попросить приспособить рабочее место или работать неполный день. А для тех, кто получил инвалидность в результате войны, травмы или профессионального заболевания, действуют дополнительные гарантии.

Какими льготами могут пользоваться такие работники, рассказывает Новини.LIVE по информации Гоструда.

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Работники с инвалидностью I и II групп

Для них предусмотрен ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью до 30 календарных дней. По собственному заявлению работник также может взять до 60 календарных дней без сохранения заработной платы. В этом случае работодатель обязан предоставить работнику отпуск.

Работники с инвалидностью III группы

Таким работникам гарантирован ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью до 26 календарных дней. Также работник может взять до 30 календарных дней без сохранения заработной платы.

Какие льготы являются общими для работников с различными группами инвалидности

Работник может выбрать удобное время для ежегодного отпуска и уйти в него еще до истечения шести месяцев работы на новом месте.

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Рабочее место должно быть приспособлено к потребностям человека. Это может быть изменение графика, дополнительные перерывы, другое оборудование, более удобное расположение рабочего места или переход на удаленную или надомную работу, если это позволяет сама работа. При необходимости можно установить неполный рабочий день или неделю.

Для ночной и сверхурочной работы требуется согласие работника. При этом такая работа должна соответствовать медицинским рекомендациям и индивидуальной программе реабилитации.

Если инвалидность связана с войной

Для людей с инвалидностью вследствие войны предусмотрен дополнительный оплачиваемый отпуск — 14 календарных дней в год. К нему добавляется основной отпуск: до 30 дней для I и II групп и до 26 дней для III группы. Также эта категория работников защищена при сокращении штата. Они имеют преимущественное право остаться на работе.

Если инвалидность возникла в результате травмы или профессионального заболевания

В этом случае работник получает основной отпуск в соответствии со своей группой: до 30 дней для I и II групп и до 26 дней для III группы. Отпуск без сохранения заработной платы также зависит от группы: до 60 дней для I и II групп и до 30 дней для III группы.

Если человек уже не может выполнять прежнюю работу, его с согласия могут перевести на более легкую. При этом сохраняется средний заработок.

Для таких работников также предусмотрены обучение и переквалификация, если после травмы или профессионального заболевания они больше не могут выполнять прежнюю работу. Отдельная гарантия действует и при сокращении. Если инвалидность стала следствием несчастного случая на данном предприятии, профессионального заболевания или производственной травмы, работник должен остаться на рабочем месте.

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