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Головна Економіка Пільги для осіб з інвалідністю 1 групи: яку допомогу отримають у вересні

Пільги для осіб з інвалідністю 1 групи: яку допомогу отримають у вересні

Ua ru
13 вересня 2026 08:25
Підтримка осіб з інвалідністю 1 групи: які пільги і виплати можна отримати у вересні
Жінки з колісним кріслом. Фото: Новини.LIVE

Українське законодавство передбачає чимало пільг для осіб з інвалідністю 1 групи. Станом на вересень 2026 року вони можуть розраховувати на допомогу з оплатою комунальних послуг, безплатні ліки за рецептом, спеціальні виплати тощо. Однак доведеться підтвердити своє право на державну підтримку, пред'явивши відповідне посвідчення.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на які пільги можуть розраховувати особи з інвалідністю 1 групи у вересні.

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Знижки на комунальні послуги

У межах встановлених норм передбачена знижка 100% на квартплату та комунальні послуги (газ, електроенергія, водопостачання і водовідведення) для осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Українцям, здоров’я яких погіршилося в результаті аварії на Чорнобильській атомній електростанції, надають знижку 50% на послуги ЖКГ.

Автоматично державну допомогу не затверджують: громадянам необхідно звернутися з відповідною заявою до органів соціального захисту.

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Пільговий проїзд у транспорті

Представники вказаної категорії можуть користуватися всіма видами міського і приміського громадського транспорту безплатно (за винятком таксі). Аналогічні умови передбачені людям, які супроводжують осіб з інвалідністю 1 групи. А з жовтня почне діяти знижка 50% на міжміські подорожі: в автобусах, поїздах, літаках і на річковому транспорті.

Медичні пільги для осіб з інвалідністю

Якщо громадяни отримують мінімальну пенсію або державну соціальну допомогу в розмірі 2 595 грн, їм надають деякі ліки за рецептами безплатно або на 50% дешевше. Плюс на пільгових умовах передбачені:

  • зубні та очні протези;
  • слухові апарати;
  • окуляри;
  • засоби для пересування;
  • автомобіль (за наявністю медично підтвердженої необхідності в окремому транспорті).

Дітям з 1 групою інвалідністю повністю оплачують лікування у санаторіях і безплатно надають протези, а батькам можуть виплачувати кошти на догляд за дитиною під час її поїздки на лікування.

Виплата особам з інвалідністю 1 групи

За умови наявності достатнього страхового стажу — від 1 до 15 років залежно від віку — особам з інвалідністю 1 групи виплачують кошти у розмірі 100% пенсії за віком. Натомість мінімальне фінансове забезпечення дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб — 2 595 грн на місяць.

Раніше Новини.LIVE писали, що діти з багатодітних сімей можуть безплатно користуватися міським, приміським і міжміським транспортом у вересні 2026 року. Учням і студентам надають пільгу до 23 років за умови навчання на денній або дуальній формі.

Також Новини.LIVE розповідали, які пільги мають діти зі статусом ВПО у вересні. Неповнолітні особи отримують безплатне харчування у дитсадках, а студенти — соціальну стипендію. Ми розібралися, яку допомогу надає держава внутрішньо переміщеним особам.

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Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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