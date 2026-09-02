В Україні змінять правила соціальних виплат для людей з інвалідністю: нові суми

Хлопець біля інвалідного візка грається з собакою. Фото: Magnific

В Україні змінять підхід до призначення державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства. Верховна Рада 19 серпня ухвалила відповідний закон, який передбачає запровадження нової базової величини замість прожиткового мінімуму для розрахунку виплат. Зміни також стосуватимуться надбавок на догляд і мають запрацювати з 1 січня 2027 року.

Про це повідомила адвокатка Дар’я Тарасенко, передають Новини.LIVE.

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Чому змінюють систему соціальної допомоги

19 серпня 2026 року Верховна Рада ухвалила Закон, яким внесено зміни до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю".

Чинна система соціальної підтримки вважається такою, що не відповідає сучасним соціальним стандартам і не забезпечує достатнього рівня життя для людей, які її потребують.

Наразі державну соціальну допомогу розраховують залежно від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Водночас законодавчо встановлений прожитковий мінімум тривалий час залишається значно нижчим за реальні потреби людей та фактичну вартість життя.

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Через це виплат часто недостатньо для покриття витрат родин, пов’язаних із доглядом за дитиною, її реабілітацією, лікуванням та освітою.

Саме тому закон передбачає підвищення державної соціальної допомоги, запровадження нових видів підтримки та цифровізацію процесів її призначення і надання.

Яку базову величину запровадять

Законом вводиться поняття "базова величина". Це нормативний грошовий показник, який використовуватимуть для визначення розмірів державних соціальних допомог, передбачених законом.

Починаючи з 2027 року, розмір базової величини встановлюватиметься законом про Державний бюджет України. При цьому вона в будь-якому разі не може бути меншою за 4 000 грн.

Таким чином, соціальні виплати розраховуватимуть уже не від прожиткового мінімуму, а від базової величини.

Якими будуть основні соціальні виплати

Згідно з новими правилами, щомісячна державна соціальна допомога становитиме:

дітям з інвалідністю віком до 18 років — 200% базової величини, тобто від 8 000 грн;

особам з інвалідністю з дитинства I групи — 200% базової величини, тобто від 8 000 грн;

особам з інвалідністю з дитинства II групи — 100% базової величини, тобто від 4 000 грн;

особам з інвалідністю з дитинства III групи — 75% базової величини, тобто від 3 000 грн.

Фактичний розмір виплат може бути вищим, якщо законом про Державний бюджет на відповідний рік буде встановлено базову величину понад 4 000 грн.

Окремо передбачено підвищення допомоги для дітей з інвалідністю віком до 18 років, якщо їхня інвалідність пов’язана з пораненням або іншим ушкодженням здоров’я внаслідок вибухонебезпечних предметів.

З урахуванням усіх надбавок, підвищень та інших доплат, зокрема передбачених Кабінетом Міністрів, така допомога збільшуватиметься на 50% розміру державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років.

Як зміняться надбавки на догляд

Закон також передбачає нові розміри надбавок на догляд.

Для осіб з інвалідністю з дитинства:

підгрупи А I групи — 200% базової величини, тобто від 8 000 грн;

підгрупи Б I групи — 100% базової величини, тобто від 4 000 грн.

Для одиноких осіб з інвалідністю з дитинства II та III груп, які відповідно до законодавства потребують постійного догляду та мають документальне підтвердження МСЕК, ЕКОПФО або ЛКК, надбавка становитиме 75% базової величини — від 3 000 грн.

Окремо визначено розмір надбавки на догляд за дітьми з інвалідністю.

Для дитини з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років вона становитиме 200% базової величини — від 8 000 грн.

Для іншої дитини з інвалідністю віком до 18 років, якій офіційно встановлено потребу в догляді та є відповідне підтвердження ЛКК, надбавка становитиме 100% базової величини — від 4 000 грн.

Коли запрацюють нові правила

Закон має набути чинності з 1 січня 2027 року, за умови його підписання Президентом України.

Водночас людям, яким надбавку на догляд уже призначено до набрання чинності новими правилами, не потрібно буде повторно подавати документи. Виплати продовжать нараховувати, але їхній розмір буде змінено відповідно до нових положень закону.

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