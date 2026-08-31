Як встановити факт батьківства після смерті батька: необхідні докази

Діти. Фото: Новини.LIVE

Повномасштабна війна щодня вносить болісні корективи в життя українських родин. Поки сотні тисяч чоловіків боронять державу на фронті, їхні дружини народжують та виховують дітей. На жаль, дехто із захисників так і не встигає побачити свого сина чи доньку. Якщо батько загинув, не оформивши родинні зв’язки офіційно, єдиним шляхом визнання батьківства залишається суд. І тут це вже не просто юридична формальність. Це гарантія соціального захисту та спадкових прав для самої дитини.

Сайт Новини.LIVE дізнавався про процедуру оформлення батьківства після смерті. батька.

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Хто має право звернутися до суду

Як зазначають експерти, ініціювати судовий процес із метою підтвердження батьківства можуть:

мати дитини;

її опікун або піклувальник;

особа, на утриманні та вихованні якої перебуває дитина;

сама дитина після досягнення 18 років.

Збір доказів та написання позовної заяви

Вимоги до позовної заяви передбачають чітке обґрунтування: який саме факт потрібно встановити, з якою метою та чому це неможливо зробити через РАЦС.

До заяви додаються будь-які відомості, що засвідчують походження дитини.

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Витяги з домових книг. Всі можливі виписки та акти, що можуть свідчити про зв'язок між родиною. Офіційні відмови органів ДРАЦС щодо внесення змін до актового запису про народження. Спільні сімейні фотографії. Відеозаписи. Листування в месенджерах. Е-mail. Особисті справи. Свідчення очевидців, які знали про факт батьківства чи спільне проживання пари. Результати судово-генетичної експертизи (ДНК-тест).

Залежно від ситуації суд може врахувати й інші додаткові докази. Адже зазначений перелік не є вичерпним. Суд оцінює сукупність усіх наданих доказів у кожній окремій справі.

На що має право дитина після встановлення факту батьківства судом

Встановлення батьківства після смерті батька відкриває для дитини доступ до передбачених законодавством пільг і компенсацій.

Зокрема, вона набуває права на:

регулярні соціальні виплати;

пенсію у зв’язку з втратою годувальника;

одноразову грошову допомогу у разі загибелі або смерті військовослужбовця;

першочергове успадкування майна померлого батька.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, кому належить спадок у разі відсутності спадкоємців. Це так звана відумерла спадщина. Якщо жоден з родичів або спадкоємців не заявляє про свої права у піврічний термін, то претендувати на житло можуть місцеві громади.

Також Новини.LIVE повідомляли, як оформити спадок, якщо житло знаходиться на тимчасово окупованій території. За загальним правилом, спадщина відкривається за останнім місцем проживання спадкодавця. Експерти зазначають, що у деяких випадках встановлення факту спадщини на ТОТ може бути дуже складним, тож доведеться звертатися до суду.