Как установить факт отцовства после смерти отца: необходимые доказательства

Дети. Фото: Новини.LIVE

Полномасштабная война ежедневно вносит болезненные изменения в жизнь украинских семей. Пока сотни тысяч мужчин защищают страну на фронте, их жены рожают и воспитывают детей. К сожалению, некоторые из защитников так и не успевают увидеть своего сына или дочь. Если отец погиб, не оформив родственные связи официально, единственным способом признания отцовства остается суд. И здесь это уже не просто юридическая формальность. Это гарантия социальной защиты и наследственных прав для самого ребёнка.

Сайт Новини.LIVE узнал о процедуре оформления отцовства после смерти отца.

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Кто имеет право обратиться в суд

Как отмечают эксперты, инициировать судебный процесс с целью подтверждения отцовства могут:

мать ребенка;

ее опекун или попечитель;

лицо, на иждивении и воспитании которого находится ребенок;

сам ребенок после достижения 18 лет.

Сбор доказательств и составление искового заявления

Требования к исковому заявлению предусматривают четкое обоснование: какой именно факт необходимо установить, с какой целью и почему это невозможно сделать через ЗАГС.

К заявлению прилагаются любые сведения, подтверждающие происхождение ребенка.

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Это могут быть:

Выписки из домовых книг. Все возможные выписки и акты, которые могут свидетельствовать о связи между членами семьи. Официальные отказы органов ГРАГС в внесении изменений в актовую запись о рождении. Совместные семейные фотографии. Видеозаписи. Переписка в мессенджерах. Электронная почта. Личные дела. Показания очевидцев, знавших о факте отцовства или совместном проживании пары. Результаты судебно-генетической экспертизы (ДНК-тест).

В зависимости от ситуации суд может учесть и другие дополнительные доказательства. Ведь указанный перечень не является исчерпывающим. Суд оценивает совокупность всех представленных доказательств в каждом отдельном деле.

На что имеет право ребенок после установления факта отцовства судом

Установление отцовства после смерти отца открывает для ребенка доступ к предусмотренным законодательством льготам и компенсациям.

В частности, она приобретает право на:

регулярные социальные выплаты;

пенсию в связи с потерей кормильца;

единовременную денежную помощь в случае гибели или смерти военнослужащего;

первоочередное наследование имущества умершего отца.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали, кому принадлежит наследство в случае отсутствия наследников. Это так называемое вымершее наследство. Если ни один из родственников или наследников не заявляет о своих правах в течение полугода, то претендовать на жилье могут местные общины.

Также Новини.LIVE сообщали, как оформить наследство, если жилье находится на временно оккупированной территории. По общему правилу, наследство открывается по последнему месту жительства наследодателя. Эксперты отмечают, что в некоторых случаях установление факта наследования на ВОТ может быть очень сложным, поэтому придется обращаться в суд.