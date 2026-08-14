Как оформить наследство на имущество, оставшееся в зоне оккупации: сроки, правила, перечень документов

Женщина подписывает завещание. Фото: Новини.LIVE

Имущество, оставшееся на временно оккупированной территории, не теряет своего правового статуса в связи с оккупацией. В соответствии с украинским законодательством в качестве наследства можно оформить дом, квартиру, землю или иное имущество. Впрочем, в некоторых случаях придется обращаться в суд или восстанавливать отсутствующие документы.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

Где оформлять наследство, если наследодатель проживал на ВОТ

По общему правилу, наследство открывается по последнему месту жительства наследодателя. В то же время закон предусматривает особый порядок для случаев, когда человек проживал на временно оккупированной территории или в районе активных боевых действий.

В такой ситуации наследник может обратиться к любому государственному или частному нотариусу на подконтрольной Украине территории.

Если наследственное дело ранее было открыто на оккупированной территории, но продолжить его там невозможно из-за недоступности или утраты документов, наследник также может обратиться к другому нотариусу. После получения соответствующего заявления он сможет продолжить ведение наследственного дела.

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При оформлении нотариус проверяет статус населенного пункта по соответствующему Перечню территорий, где ведутся или велись боевые действия или которые временно оккупированы Россией.

Сколько времени дается на принятие наследства

Право на наследование возникает в день открытия наследства. Общий срок для подачи заявления о его принятии или отказе составляет шесть месяцев.

Если право человека на наследство зависит от того, что другие наследники его не приняли или отказались от него, для такого лица предусмотрен трехмесячный срок. Он исчисляется с момента непринятия наследства другими наследниками или их отказа.

В то же время пропуск шестимесячного срока не всегда означает утрату права на наследство. При определенных условиях наследник может подать заявление позднее — с письменного согласия других наследников или на основании решения суда об установлении дополнительного срока.

При этом суд оценивает причины пропуска срока и выясняет, были ли они объективными, непреодолимыми и существенно затруднившими своевременное оформление наследства.

Какие сроки применяются во время военного положения

На период военного положения и в течение двух лет после его прекращения или отмены предусмотрено отдельное правило для случаев, когда смерть человека зарегистрировали с опозданием.

Если государственная регистрация смерти была произведена позднее, чем через месяц после смерти человека или объявления его умершим, шестимесячный срок для принятия наследства отсчитывается с даты государственной регистрации смерти.

Это правило может применяться не только к наследству, открывшемуся после введения военного положения, но и к отдельным наследственным делам, открытым ранее. В частности, если на момент введения военного положения срок для принятия наследства еще не истек.

При этом важно, чтобы ни одному из наследников на данный момент еще не было выдано свидетельство о праве на наследство.

Что делать, если наследодатель умер на оккупированной территории

Отдельный порядок предусмотрен для ситуаций, когда человек скончался на временно оккупированной территории.

Для оформления наследства необходимо провести государственную регистрацию смерти в соответствии с украинским законодательством и получить украинское свидетельство о смерти.

Документы, выданные оккупационными органами, сами по себе не заменяют государственную регистрацию смерти в Украине.

Если зарегистрировать смерть в обычном порядке невозможно, факт смерти можно установить через суд. После вступления решения в законную силу орган государственной регистрации актов гражданского состояния проводит регистрацию смерти и выдает свидетельство украинского образца.

После этого наследник может продолжить оформление наследственных прав у нотариуса.

Что проверяет нотариус при оформлении наследства

При открытии и ведении наследственного дела нотариус должен установить ряд важных обстоятельств. В частности, проверяются:

факт смерти наследодателя;

время и место открытия наследства;

статус соответствующей территории;

круг наследников;

наличие завещания;

состав и местонахождение наследственного имущества;

необходимость принятия мер по охране наследственного имущества.

От этих обстоятельств зависит дальнейший порядок оформления наследства и документы, которые необходимо предоставить.

Можно ли унаследовать имущество без документов

Из-за войны и оккупации правоустанавливающие документы на квартиру, дом или землю могут быть утеряны, повреждены или уничтожены. Однако их отсутствие не всегда означает, что оформить наследство невозможно.

Если право собственности на недвижимость было зарегистрировано без выдачи соответствующего документа или государственный акт либо свидетельство о праве собственности были утеряны или повреждены, нотариус может совершить необходимое нотариальное действие на основании информации из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

Если же необходимых документов нет и подтвердить право собственности иным способом невозможно, наследнику может понадобиться обращение в суд. В частности, речь идет об иске о признании права собственности на имущество в порядке наследования.

Оккупация не лишает права на наследство

Сам факт нахождения имущества на временно оккупированной территории не означает утрату наследственных прав. Украинское законодательство предусматривает механизмы для оформления наследства, если наследодатель проживал или умер на ВОТ, наследственное дело осталось там, смерть была зарегистрирована с опозданием или документы на имущество утрачены.

Наследнику важно надлежащим образом зарегистрировать смерть в соответствии с украинским законодательством, соблюсти установленные сроки и обратиться к нотариусу на территории, контролируемой Украиной.

Если же определенные юридические факты или право собственности невозможно подтвердить документами, вопрос может быть решен в судебном порядке.

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