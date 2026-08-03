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Главная Экономика Наследство в 2026 году: без каких документов нотариус не выдаст свидетельство

Наследство в 2026 году: без каких документов нотариус не выдаст свидетельство

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 10:16
Наследство в 2026 году: без каких документов нотариус не сможет переоформить имущество
Документы для оформления наследства в 2026 году. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Оформление наследства на квартиру, дом или другое имущество начинается со сбора необходимых документов. Если хотя бы одного из них не хватает или в документах есть ошибки, процесс может затянуться, а нотариус не сможет выдать свидетельство о праве на наследство.

О том, без каких документов украинцы не смогут унаследовать имущество в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Центр предоставления административных услуг Ивановской территориальной общины.

Какие документы нужно подготовить наследникам, чтобы получить имущество в 2026 году

После открытия наследственного дела нотариус предоставляет наследнику перечень документов, которые необходимо подать. Обычно в него входят:

  • паспорт и РНОКПП наследника;
  • технический паспорт (при наличии);
  • свидетельство о смерти наследодателя;
  • завещание или его дубликат (если имеется);
  • документы, подтверждающие право собственности на имущество;
  • подтверждение совместного проживания с наследодателем, если это обстоятельство имеет значение;
  • документы, подтверждающие родственные связи с наследодателем (если наследство оформляется по закону).

Если документы на недвижимость были утеряны, это не означает, что оформить наследство невозможно. В таком случае можно получить их дубликат или обратиться в суд для подтверждения права собственности.

Кто может стать наследником в Украине

В первую очередь имущество получают лица, указанные наследодателем в завещании. Если завещания нет или оно не охватывает все имущество, наследство распределяется по закону.

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Согласно статье 1261 Гражданского кодекса Украины, к наследникам первой очереди относятся дети, супруг или супруга и родители умершего. Только если таких наследников нет, они отказались от наследства или утратили право на него, имущество переходит к следующей очереди.

Если наследник не проживал вместе с наследодателем на момент его смерти, он должен лично обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Если же человек был зарегистрирован и фактически проживал вместе с умершим, в большинстве случаев считается, что он уже принял наследство.

Подать заявление самостоятельно могут лица, достигшие 14 лет. Если наследником является малолетнее, недееспособное или ограниченно дееспособное лицо, все необходимые документы и заявления подают его законные представители.

Ранее Новини.LIVE писали, что потеря близкого человека на временно оккупированной территории — это не только эмоциональный удар, но и сложности с оформлением документов. Но подтвердить факт смерти и получить украинское свидетельство вполне возможно. Для этого в Украине действует установленная законом процедура.

Также Новини.LIVE рассказывали, что завещание не всегда определяет судьбу имущества. В некоторых случаях его могут признать недействительным — полностью или лишь в отдельной части. Поэтому стоит понимать, когда это возможно и кто имеет право обжаловать документ.

документы наследство имущество
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
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