Свидетельство о смерти на временно оккупированных территориях: как получить документ через суд

Свидетельство о смерти на ВОТ: как оформить украинский документ через суд без уплаты сбора
Смерть близкого человека в условиях оккупации — это тяжелая утрата. Помимо душевных переживаний, ситуацию еще больше осложняет юридическая процедура. Однако подтвердить смерть близкого человека и получить украинское свидетельство о смерти вполне возможно. Такая процедура предусмотрена законодательством.
О всех деталях и тонкостях процесса оформления рассказывала Судебно-юридическая газета, передают Новини.LIVE.
Куда обращаться и кто может инициировать оформление свидетельства
Для начала необходимо подать заявление в суд. Это можно сделать на любой территории Украины за пределами временно оккупированной зоны. В зоне оккупации ни один из органов украинской власти не работает.
В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Украины, возбудить дело могут члены семьи умершего, их законные представители или другие лица.
Сбор доказательств и требования к заявлению
Поскольку официальные украинские органы не работают на оккупированной территории, суд принимает любые доступные доказательства:
- письменные документы и заключения экспертов;
- показания свидетелей и личные объяснения заявителя;
- фото-, аудио- и/или видеоматериалы;
- другие доказательства, подтверждающие смерть.
В заявлении необходимо обязательно указать цель установления факта смерти и изложить все известные обстоятельства происшествия.
Судебное рассмотрение дела и передача данных в ГРАГС
Законодательство обязывает суды рассматривать дела о факте смерти на ВОТ безотлагательно со дня поступления заявления.
По результатам заседания суд принимает одно из трех возможных решений:
- Установить факт смерти.
- Вернуть заявление, если оно оформлено ненадлежащим образом.
- Отклонить заявление, если суд сочтет, что доказательств недостаточно.
Если суд все же установил факт смерти, то копию его решения сразу же выдают заявителю. Или суд может самостоятельно направить копию в органы Государственной регистрации актов гражданского состояния.
Если документ поступил непосредственно из суда, регистрация смерти проводится сотрудниками ГРАГС в тот же день.
Суд выдал копию решения на руки: дальнейшие действия
Если суд выдал копию решения о факте смерти на руки заявителю, в таком случае истцу следует самостоятельно обратиться в местный ДРАЦС. Заявитель должен дополнительно предъявить паспорт гражданина Украины при подаче копии решения.
Недавно Новини.LIVE рассказывали о резонансном судебном деле о разделе наследства в Польше. Заявителем оказался сын умершего мужчины. Он утверждал, что завещание было составлено, когда отец находился в неадекватном состоянии после перенесенного инсульта.
Также Новини.LIVE сообщали о важных сроках оформления наследства. Основной срок оформления составляет шесть месяцев. Однако если на момент смерти наследник проживал вместе с умершим, то наследство считается автоматически принятым. За исключением случаев, когда наследник лично отказывается от наследства.