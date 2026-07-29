Свидетельство о смерти на временно оккупированных территориях: как получить документ через суд

Рюмка на столе посреди кладбища, в руке — судейский молоток. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Смерть близкого человека в условиях оккупации — это тяжелая утрата. Помимо душевных переживаний, ситуацию еще больше осложняет юридическая процедура. Однако подтвердить смерть близкого человека и получить украинское свидетельство о смерти вполне возможно. Такая процедура предусмотрена законодательством.

О всех деталях и тонкостях процесса оформления рассказывала Судебно-юридическая газета, передают Новини.LIVE.

Куда обращаться и кто может инициировать оформление свидетельства

Для начала необходимо подать заявление в суд. Это можно сделать на любой территории Украины за пределами временно оккупированной зоны. В зоне оккупации ни один из органов украинской власти не работает.

В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Украины, возбудить дело могут члены семьи умершего, их законные представители или другие лица.

Сбор доказательств и требования к заявлению

Поскольку официальные украинские органы не работают на оккупированной территории, суд принимает любые доступные доказательства:

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письменные документы и заключения экспертов;

показания свидетелей и личные объяснения заявителя;

фото-, аудио- и/или видеоматериалы;

другие доказательства, подтверждающие смерть.

В заявлении необходимо обязательно указать цель установления факта смерти и изложить все известные обстоятельства происшествия.

Судебное рассмотрение дела и передача данных в ГРАГС

Законодательство обязывает суды рассматривать дела о факте смерти на ВОТ безотлагательно со дня поступления заявления.

По результатам заседания суд принимает одно из трех возможных решений:

Установить факт смерти. Вернуть заявление, если оно оформлено ненадлежащим образом. Отклонить заявление, если суд сочтет, что доказательств недостаточно.

Если суд все же установил факт смерти, то копию его решения сразу же выдают заявителю. Или суд может самостоятельно направить копию в органы Государственной регистрации актов гражданского состояния.

Если документ поступил непосредственно из суда, регистрация смерти проводится сотрудниками ГРАГС в тот же день.

Суд выдал копию решения на руки: дальнейшие действия

Если суд выдал копию решения о факте смерти на руки заявителю, в таком случае истцу следует самостоятельно обратиться в местный ДРАЦС. Заявитель должен дополнительно предъявить паспорт гражданина Украины при подаче копии решения.

Недавно Новини.LIVE рассказывали о резонансном судебном деле о разделе наследства в Польше. Заявителем оказался сын умершего мужчины. Он утверждал, что завещание было составлено, когда отец находился в неадекватном состоянии после перенесенного инсульта.

Также Новини.LIVE сообщали о важных сроках оформления наследства. Основной срок оформления составляет шесть месяцев. Однако если на момент смерти наследник проживал вместе с умершим, то наследство считается автоматически принятым. За исключением случаев, когда наследник лично отказывается от наследства.